سلطنة عمان.. طيران مباشر بين ظفار وعدد من دول العالم قريبا

كشف سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة العماني أن هناك خططًا معتمدةً لتمويل السياحة الشتوية في محافظة ظفار، وأنه سيتم قريبا توقيع اتفاقيات مع مشغلي السفر والسياحة؛ لضمان فتح خطوط طيران مباشرة ومنظمة بين المحافظة وعدد من دول العالم والتي تسهم في ديمومة السياحة بالمحافظة طيلة فصول السنة.

ووفقًا لصحيفة "الرؤية" العمانية، قال المحروقي إن الوزارة تملك خطة تنفيذية لتطوير المقاصد السياحية، وأنه سيتم توظيف جزء من هذه الخطط في محافظة ظفار؛ حيث تسعى الوزارة إلى وضع أرضية مناسبة لإدارة البرنامج الاستثماري وتنفيذه والذي يجري حاليا إعداده ولسنوات قادمة، بتكلفة تصل إلى 6 مليارات ريال عماني.

وأضاف المحروقي أن السلطنة بدأت بتنفيذ الجزء الأكبر من خطة التعافي الناجمة عن انتشار جائحة كورونا فيما يتعلق بسلامة قطاع السياحة من خلال تطبيق عدد من الخطط والإجراءات ومتابعة آلية الالتزام بالبروتوكولات الصحية والتوجيهات التي تصدرها الجهات المعنية بهدف تجاوز الأزمة وإعادة قطاع السياحة إلى مستوياته السابقة في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقاء المحروقي مع المطوِّرين ورجال الأعمال بمحافظة ظفار بمقر فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، حيث أكد استمرار وزارة السياحة نحو توطين الوظائف في قطاع السياحة الذي يأتي في إطار المسؤولية الوطنية من أجل توفير فرص العمل للباحثين عن عمل كما أن عملية التدريب والتأهيل في هذا الجانب تحظى باهتمام واسع من قبل الجهات المختصة بهدف توفير الممكنات اللازمة المساعدة على استيعاب المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وأكد المحروقي أهمية دعم المجتمعات المحلية ضمن خطة التعافي من خلال استشعار المجتمع بدور القطاع السياحي الذي يعطي قيمة جيدة من خلال توظيف القدرات المختلفة لأبناء الوطن في هذا الجانب، مشيراً إلى أهمية تطوير البرامج السياحية إلى جانب التسويق ودعم الاستثمار في القطاع السياحي ضمن هذه الخطة.

وكشف المحروقي عن خطة التنمية السياحية الشاملة التي ستنفذها الوزارة والتي تتضمن حلقات عمل في القريب العاجل للتعريف والاطلاع على تفاصيلها المختلفة، مؤكداً أنها تتوزع في 7 محاور من ضمنها محور التحديات والممكنات والحلول المقترحة التي تلامس كل القطاعات المعنية بالسياحة دون استثناء وأن محاورها تلك تبدأ من الوزارة فيما يتعلق ببناء قدرات تستطيع التعامل مع المرحلة ومتطلباتها ورفع مستوى الأداء في اتخاذ القرار بما يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

وذكر المحروقي أن محور المنتجات والتجارب الصحية يهدف إلى توظيف المزايا التنافسية في السلطنة من خلال الاستفادة من التجارب السياحية المتنوعة سواء الموجهة للجانب الثقافي أو سياحة المغامرات أو السياحة البيئية وغيرها من العناصر والمقومات السياحية المتاحة في السلطنة، مضيفًا أن الوزارة تواصل تطوير الجانب المتعلق بالترويج السياحي. وتابع قائلا: "هناك خطة طموحة تتمثل في توظيف الموارد التي يمكن توفيرها بأعلى قدر ممكن يُوصِلُنا إليه وما يهم هنا هو استعادة الأسواق التقليدية التي تأثرت بسبب الجائحة وأيضاً التوسع نحو أسواق جديدة من خلال المكاتب السياحية وإيجاد شراكات في هذا الإطار".