بأسهل طريقة.. خطوات عمل الروانى مع الشيف توتا مراد

قدمت الشيف توتا مراد، اليوم الأحد، خلال برنامج " سفرة طبلية " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " ، طريقة عمل الروانى



مقادير وصفة الروانى

كوب سميد

كوب دقيق

كوب لبن

نصف كوب زيت

نصف كوب سكر

3 بيضات

كيس بيكنج بودر

بشر ليمونة

فانيليا



وللمزيد من التفاصيل عن وصفة الروانى شاهدي الفيديو :

يذكر أن الرواني تعد من أشهر أطباق الحلويات التى لاقت أعجاب الكثير من الأشخاص، وخاصة لقوامها الذى يشبة الكيك، وإضافة جوز الهند لها يضيف مذاقا ناعما ولذيذا، كما يفضل العديد من الأطفال تناول الرواني لطعمها الذى يشبه البسبوسة، ولكنها أخف وهشه بشكل رائع.



طريقة عمل الرواني التركي

مكونات الرواني التركي

- 3 بيضات

- كوب من الدقيق

- كوب إلا ربع من السكر

- 2 كوب من السميد الناعم

- رشة من الفانيليا

- رشة من الملح

- كوب من اللبن

- نصف كوب من الزيت (النوع المفضل)

- 1 ملعقة من البيكنج باودر

- 1 ملعقة من الليمون المبشور

- عصير نصف ليمونة

- جوز هند مبشو (كمية حسب الرغبة)



الشربات

- 2 كوب من السكر

- كوب من الماء

- نصف ليمونة



طريقة تحضير الرواني التركي

- قومي بوضع السكر والماء لتحضير الشربات، وضعيهم على النار حتى يصبح الشربات جاهز، ثم قومي بعصر نصف الليمونة بعد غليان الشربات .

- ثم اتركي الشربات لمدة دقيقتين بعد وضع الليمون، وارفعيه من النار وضعي رشة من الفانيليا.

- وفي وعاء كبير أضيفي الليمون المبشور، ورشة الملح، البيكنج باودر، والسميد الناعم واخلطيهم مها بشكل جيد.

- وفي وعاء آخر ضعي البيض، والفانيليا، والسكر، واخلطيهم جيدا، ثم ضعي الخليط في الخلاط حتى يصبح القوام ناعم.

- قومي بإضافة اللبن والزيت على الخليط المتواجد في الخلاط تدريجيا حتى يصبح الخليط منسجما وناعما.

- ثم أضيفي الخليط الأول من السميد على المكونات، وأخلطيهم مرة أخرى

- قومي بوضع الخليط السابق إلى قالب الكيك بعد دهنه بالقليل من الزيت، ثم أدخلي الخليط في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 25 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

- ثم أخرجي القالب من الفرن، وأضيفي الشربات، وضعي رشة من جوز الهند، ثم قديمه.



طريقة عمل كيكة الرواني مع الشيف هالة فهمي

- طريقة عمل الرواني للشيف حسن

3 بيضات

125 جم سكر

5جم فانيليا

125 جم دقيق ابيض

125 جم دقيق سميد

5 جم بيكنج بودر

(الشربات)

125 جم سكر

125 مل ماء

5 مل عصير ليمون

150 جم مربى مشمش

50 جم جوزهند

طريقة تحضير الرواني للشيف حسن

- في إناء ندوب سكر فى ماء ونرفعه على النار، ثم اتركيه حتى يغلى لمدة 13 دقيقة ونضيف عصير ليمون وتغلى ونرفعها من على النار، ثم اتركيها حتى تهدأ .

- في الخلاط نخفق البيض، والسكر، والفانيليا ونخفقهم مع بعض حتى يتجانس الخليط معا، وفي بوله نخلط دقيق ودقيق سميد وبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض ونضيفهم على خليط البيض ونخفقهم مع بعض حتى تجانس الخليط.

- وفي صينيه ندهنها سمن ونبطنها دقيق، ضعي بها الرواني وندخلها الفرن على 180 درجه لمدة 25 دقيقه او حتى تصبح ذهبية اللون.

- وعند خروجها من الفرن نصب عليها شربات، ثم اتركيها حتى تبرد ونفرد عليها مربى مشمش ونزينها بجوز الهند الناعم.

- وتقدم وبألف هنا وشفا.

- طريقة عمل الرواني بالسميد

مكونات عمل الرواني بالسميد

الشربات

1 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

قشر ليمون.

مكونات خليط الكيك

3 بيضات.

1 كوب من الزبادي.

1 كوب من السميد الخشن.

نصف كوب سكر ناعم.

ربع كوب دقيق.

ثلاثة أرباع كوب زيت ذرة.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

1 ملعقة كبيرة من بشر الليمون أو البرتقال

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

فستق حلبي ناعم للتزيين.

طريقة تحضير الرواني بالسميد

لتحضير الشربات

في وعاء أضيفي السكر، الماء، عصير الليمون والقشر في قدر سميك على نار متوسطة لمدة عشر دقائق.

لتحضير خليط الرواني

- ضعي البيض والسكر في الخلاط، مع تشغيله على سرعة متوسطة لمدة خمس إلى سبع دقائق إلى أن يتضاعف حجم البيض ويتكون خليط فاتح اللون.

- أضف الزيت بالتدريج على شكل خيط رفيع إلى أن تنتهي كمية الزيت مع استمرار تشغيل الخلاط.

- أضف اللبن، والسميد، والدقيق، والبيكنج باودر، وبيكربونات الصودا، والملح، وبرش البرتقال بعد إيقاف الخلاط.

- حرك الخليط بحركة دائرية، إلى أن تختلط جيدًا ويتكون خليط كيك متجانس.

- اسكب خليط الرواني في القالب، وضعيه في الفرن لمدة ثلاثين دقيقة إلى أن ينضج الكيك ويصبح ذهبي اللون.

- قومي بوضع الشربات الساخن على الرواني بعد أن يبرد، ثم كررها مع أخرى بإضافة بقية السكر إلى أن يتشربه جيدًا.

-ضعي كمية وفيرة من الفستق الحلبي على الرواني لتغطيته تمامًا.

