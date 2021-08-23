أزمات صحية تضرب الوسط الفني| استئصال جزء من قولون نضال الشافعي وسفر ياسمين عبد العزيز للخارج

شهد الوسط الفني في مصر، خلال الساعات الماضية، أزمات صحية لعدد من الفنانين، ما تسبب في نشر حالة الذعر بين نجومه، ونرصد فى السطور التالية تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن ..

نضال الشافعى

تعرض الفنان نضال الشافعي لأزمة صحية منذ أيام قليلة أثناء تصوير فيلمه “مينى بار” حيث أصيب بانفجار فى القولون.

وأجرى نضال الشافعي عملية جراحية في القولون داخل أحد المستشفيات في المهندسين.

وكشفت زوجة الفنان نضال الشافعى تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد ان تعرض لأزمة صحية شديدة بسبب انفجار القولون.

وقالت زوجة نضال الشافعى فى تصريح لـ “صدى البلد” : أجرى نضال عملية جراحية استئصل فيها جزء من القولون وذلك بعد انفجاره".

وأضافت زوجة نضال الشافعى إن حالته غير مستقرة حاليا ولذلك ننتظر الطبيب المعالج له حيث لم يتم تحديد موعد حتى الان لخروجه من المستشفى حيث أجرى العملية فى إحدى المستشفيات بالمهندسين.

وسبب إصابة نضال الشافعى بانفجار فى القولون بعد دخوله فى أزمة مع منتج فيلم “مينى بار” والذى يقوم حاليا بتصويره مع الفنانة منة فضالى.

ياسمين عبد العزيز

عاشت ياسمين عبد العزيز أياما صعبة فى الفترة الماضية بسبب مرضها وكثرة الأقاويل عن حالتها الصحية، وهو الأمر الذى خرج منذ إعلان زوجها أحمد العوضى عن خضوعها لعملية جراحية مطالبا الجمهور بالدعاء لها.

وسافرت ياسمين عبد العزيز إلى مدينة جنيف في سويسرا؛ يعود إلى رغبتها في الاطمئنان الكامل على صحتها.

وترغب ياسمين عبد العزيز في إجراء الفحوصات الطبية والمتابعة مع أطبائها في سويسرا، والذين تتعامل معهم منذ 20 عاما.

ولم تشهد حالة ياسمين عبد العزيز خطورة في هذه الفترة؛ بل إن الحالة مستقرة، ولكن الأطباء سيتأكدون من سلامتها.

عادل الفار

كشف الفنان عادل الفار، عن تطورات حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرا، مؤكدا أنه حاليا في حالة صحية جيدة.



وأكد الفنان عادل الفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الأحد، أنه دخل في غيبوبة لمدة 48 ساعة، وظل في المستشفى 12 يوما إلى أن تعافي تماما من الأزمة الصحية التي تعرض لها.



وأضاف الفنان عادل الفار، أن نقيب الممثلين أشرف ذكي إنسان محترم وغير عادي، ولم يتركني وكلف الفنانة نهال عنبر بالتواصل معي وحل جميع الأمور وتقديم جميع التسهيلات.



وتابع الفنان عادل الفار، أنه بمجرد دخوله المستشفى لم يجد أي اهتمام من بعض الزملاء في الوسط الفني وخاصة جيله، متابعا أن هذا الأمر أصابه بالحيرة وعدم فهم ما يحدث.

شريف مدكور

اعلن الإعلامي شريف مدكور إصابته بالصفرا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب شريف مدكور: كنت خايف من الكورونا جالي الصفرا، الحمد لله راحة أسبوعين في السرير مع كثير من العسل الأسود، صفرا في السن دا بجد.

وكشف شريف مدكور عن تطورات حالته الصحية من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك :" فيروس A ( الصفراء ) صعب جداً خلوا بالكم من اي اكل ملوث".

وأضاف شريف مدكور :" قالي 18 يوم نايم في السرير بس الحمد لله في تحسن".