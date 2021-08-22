عادل الفار يكشف تفاصيل أزمته الصحية

كشف الفنان عادل الفار، عن تطورات حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرا، مؤكدا أنه حاليا في حالة صحية جيدة.



وأكد الفنان عادل الفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أنه دخل في غيبوبة لمدة 48 ساعة، وظل في المستشفى 12 يوما إلى أن تعافي تماما من الأزمة الصحية التي تعرض لها.



وأضاف الفنان عادل الفار، أن نقيب الممثلين أشرف ذكي إنسان محترم وغير عادي، ولم يتركني وكلف الفنانة نهال عنبر بالتواصل معي وحل جميع الأمور وتقديم جميع التسهيلات.



وتابع الفنان عادل الفار، أنه بمجرد دخوله المستشفى لم يجد أي اهتمام من بعض الزملاء في الوسط الفني وخاصة جيله، متابعا أن هذا الأمر أصابه بالحيرة وعدم فهم ما يحدث.



كان الفنان عادل الفار طمأن جمهوره على تطورات حالته الصحية، مؤكدا أنها أصبحت مستقرة خلال الفترة الحالية، بعد احتجازه في إحدى المستشفيات خلال الفترة الأخيرة.

وقال عادل الفار في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه خرج من المستشفى بعد تلقي العلاج والخضوع للفحوصات الطبية، من إشاعات وتحاليل، مشيرًا إلى أن الأطباء ألزموه بالحرص على تناول الدواء بانتظام.

وأضاف عادل الفار، أنه كان يشعر بالغثيان والنهجان، وذهب إلى المستشفى وفقد الوعي هناك، وبعدها استقرت حالته بعد تلقي العلاج، وعلق قائلًا: «حسيت إن روحي بتطلع».

وأشار إلى أنه سوف يستأنف نشاطه الفني بعد عدة أيام كي يطمئن أكثر على حالته، موجهًا الشكر لكل متابعيه ومحبيه الذين حرصوا على الإطمئنان على صحته وأغمروه بمشاعر الحب والأهتمام.