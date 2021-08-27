عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب إسبانيمور الإنجليزي: أزمة صلاح ملهاش حل.. ونجم الزمالك الأفضل لتعويضه في المنتخب

إبراهيم هلهول - محمد
إبراهيم هلهول - محمد صلاح

أكد المصري إبراهيم هلهول المدير الفني لفريق إسبانيمور الإنجليزي، أن مشاركة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مع منتخب مصر، أمام أنجولا، في تصفيات كأس العالم، أمرا مستحيلا.

وقال إبراهيم هلهول في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ”: أزمة عدم انضمام بعض لاعبي الدوري الإنجليزي إلى منتخباتهم بسبب قيود كورونا، ملهاش حل في الوقت الحالي، وهي أكبر من أي اتحاد، هذا قرار بلد، والأمر لا يقتصر على محمد صلاح فقط".

وتابع:" إنفانتينو رئيس الفيفا خاطب بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا من أجل استثناء اللاعبين للمشاركة مع منتخابتهم، لكنه طلبه قوبل بالرفض، لأن الأمر يتعلق بالأمن الصحي لـ بريطانيا".

وأشار مدرب إسبانيمور الإنجليزي :" يتم تحديث القوائم في إنجلترا كل ثلاثة أسابيع، نتمنى أن ترفع هذه القيود عن مصر، وأن تنتهى أزمة محمد صلاح".

رغم التعنت الإنجليزي.. سر ضم البدري لـ محمد صلاح فى قائمة منتخب مصر

مجاهد يعلن موعد انتخابات اتحاد الكرة وموقف الجبلاية من غياب محمد صلاح

وعن الأنسب لتعويض غياب محمد صلاح أمام أنجولا، أجاب مدرب إسبانيمور الإنجليزي:" يوجد مصطفى فتحي وحسين الشحات وزيزو، لكن زيزو هو الأجهز من وجهة نظري لتعويض صلاح".

وأكمل:" عدم انضمام أحمد رفعت إلى قائمة منتخب مصر علامة استفهام رغم تألقه، ولو كان اللاعب يمثل الأهلي أو الزمالك لتواجد في القائمة".

واختتم:" أحمد رفعت لاعب ذكي، “ يجيد اللعب واحد ضد واحد”، كما يلعب الضربات الحرة مثل ركلات الجزاء".

يذكر أن أكد مات ماكمان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول، أن محمد صلاح لن يشارك مع منتخب مصر أمام أنجولا، المقرر لها، 1 سبتمبر المقبل، رغم تواجده ضمن قائمة الفراعنة.

وقال مات ماكان في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أمس الخميس: سبق وأن أعلنا عدم مشاركة محمد صلاح أمام أنجولا، بسبب قيود كورونا".

وتابع ماكان:" مشاركة محمد صلاح أمام أنجولا، تعنى أنه سيخضع للحجر الصحي، لمدة 10 أيام فور عودة  إلى إنجلترا، في أحد فنادق المطار، لن يكون مسموحا له حتى بالحجر المنزلي".

وعن موقفه من المشاركة أمام الجابون،:" نحن واضحون، ليس لدينا مانع في سفر محمد صلاح إلى بلد غير متواجدة في القائمة الحمراء، لذلك يمكن أن تسأل اتحاد الكرة عن موقف صلاح من لقاء الجابون".

قائمة منتخب مصر لخوض مواجهتى أنجولا والجابون رسميا


محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .

 

إسبانيمور الإنجليزي محمد صلاح منتخب مصر أنجولا ليفربول

ترشيحاتنا

احذر.. 5 مخالفات تؤدي إلى سحب وحدة الإسكان الاجتماعي بعد تخصيصها

ميسي يشارك في تدريبات سان جيرمان استعدادًا لمباراة ستاد ريمس

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تعلن سلسلة لاب توب Mi Notebook Pro وNotebook Ultra.. ومحكمة روسية تغرم تويتر وفيسبوك وواتسآب

أحرقت نفسها أمام المحكمة.. مصرع فتاة تعرضت للاغتصاب من عضو برلمانى بالهند

الأبيض والبساطة يسيطران.. شاهد فساتين خطوبة النجمات في صيف 2021

تنسيق الجامعات 2021 .. نصائح لطلاب المرحلة الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. كريستيانو رونالدو يعود رسميًا لـ مانشستر يونايتد

عقب أنباء انضمام حسام حسن للأهلى.. رسالة غامضة من فرج عامر لـ الخطيب

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

أسباب ظهور كلمة "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

مصدر أمني يكشف حقيقة رسائل نزيل من داخل السجن

مصرع 3 شباب سقطوا أسفل عجلات قطار بمحطة بركة السبع في المنوفية

أشرف زكي يكشف حقيقة تدهور حالة نضال الشافعي الصحية

كنا قريبين من الاتفاق مع الزمالك.. فرج عامر يكشف تفاصيل انتقال حسام حسن لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

تلدغ كالأفعى.. دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا

فيديو جراف.. ما هي سلالة إبسيلون الخطيرة

فيديو جراف.. نار يا حبيبي نار.. 4 صفقات جديدة في الأهلي وأبرز الراحلين

فيديو جراف| قبل بدء الدراسة.. ربط الحضور بنسبة تطعيم المعلمين والطلاب

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ