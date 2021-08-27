مدرب إسبانيمور الإنجليزي: أزمة صلاح ملهاش حل.. ونجم الزمالك الأفضل لتعويضه في المنتخب

أكد المصري إبراهيم هلهول المدير الفني لفريق إسبانيمور الإنجليزي، أن مشاركة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مع منتخب مصر، أمام أنجولا، في تصفيات كأس العالم، أمرا مستحيلا.

وقال إبراهيم هلهول في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ”: أزمة عدم انضمام بعض لاعبي الدوري الإنجليزي إلى منتخباتهم بسبب قيود كورونا، ملهاش حل في الوقت الحالي، وهي أكبر من أي اتحاد، هذا قرار بلد، والأمر لا يقتصر على محمد صلاح فقط".

وتابع:" إنفانتينو رئيس الفيفا خاطب بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا من أجل استثناء اللاعبين للمشاركة مع منتخابتهم، لكنه طلبه قوبل بالرفض، لأن الأمر يتعلق بالأمن الصحي لـ بريطانيا".

وأشار مدرب إسبانيمور الإنجليزي :" يتم تحديث القوائم في إنجلترا كل ثلاثة أسابيع، نتمنى أن ترفع هذه القيود عن مصر، وأن تنتهى أزمة محمد صلاح".

وعن الأنسب لتعويض غياب محمد صلاح أمام أنجولا، أجاب مدرب إسبانيمور الإنجليزي:" يوجد مصطفى فتحي وحسين الشحات وزيزو، لكن زيزو هو الأجهز من وجهة نظري لتعويض صلاح".

وأكمل:" عدم انضمام أحمد رفعت إلى قائمة منتخب مصر علامة استفهام رغم تألقه، ولو كان اللاعب يمثل الأهلي أو الزمالك لتواجد في القائمة".

واختتم:" أحمد رفعت لاعب ذكي، “ يجيد اللعب واحد ضد واحد”، كما يلعب الضربات الحرة مثل ركلات الجزاء".

يذكر أن أكد مات ماكمان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول، أن محمد صلاح لن يشارك مع منتخب مصر أمام أنجولا، المقرر لها، 1 سبتمبر المقبل، رغم تواجده ضمن قائمة الفراعنة.

وقال مات ماكان في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أمس الخميس: سبق وأن أعلنا عدم مشاركة محمد صلاح أمام أنجولا، بسبب قيود كورونا".

وتابع ماكان:" مشاركة محمد صلاح أمام أنجولا، تعنى أنه سيخضع للحجر الصحي، لمدة 10 أيام فور عودة إلى إنجلترا، في أحد فنادق المطار، لن يكون مسموحا له حتى بالحجر المنزلي".

وعن موقفه من المشاركة أمام الجابون،:" نحن واضحون، ليس لدينا مانع في سفر محمد صلاح إلى بلد غير متواجدة في القائمة الحمراء، لذلك يمكن أن تسأل اتحاد الكرة عن موقف صلاح من لقاء الجابون".

قائمة منتخب مصر لخوض مواجهتى أنجولا والجابون رسميا



محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .