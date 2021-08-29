وست هام يتصدر وآرسنال يتذيل.. ترتيب الدوري الإنجليزي

اشتعل الصراع مبكرا على صدارة الدوري الإنجليزي، حيث حقق فريق وست هام مفاجأة مدوية بالتفوق على تشيلسي وليفربول، في صراع القمة.

وانطلقت أمس، السبت، الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تفوق مانشستر سيتي على آرسنال بخماسية نظيفة، بينما تعادل ليفربول مع تشيلسي 1- 1.

آرسنال واصل سقوطه في المباراة الثالثة على التوالي، ليتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي بدون نقاط

أما وست هام يونايتد فقد تعادل مع كريستال بالاس بهدفين لكلا منهما، ليظل على صدارة جدول الترتيب، مستغلا تعادل ليفربول مع تشيلسي 1 - 1.

ويحلم وست هام بتكرار سيناريو ليستر سيتي 2015، عندما حقق مفاجأة مدوية بانتزع لقب الدوري الإنجليزي، من الكبار،

وتستأنف اليوم، الأحد، باقي مباريات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي بيرنلي مع ليدز يونايتد، وتوتنهام مع واتفورد، وولفرهامبتون مع مانشستر يونايتد.

جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي:

1- وست هام: 7 نقاط

2- تشيلسي: 7 نقاط

3- ليفربول: 7 نقاط

4- إيفرتون: 7 نقاط

5- مانشستر سيتي: 6 نقاط

6- توتنهام: 6 نقاط

7- برايتون: 6 نقاط

8- ليستر سيتي: 6 نقاط

9- برينتفورد: 5 نقاط

10- مانشستر سيتي: 4 نقا

11- أستون فيلا: 4 نقاط

12- واتفورد: 3 نقاط

13- ساوثهامبتون: نقطتين

14- كريستال بالاس : نقطتين

15- نيوكاسل: نقطة

16- ليدز يونايتد: نقطة

17- وولفرهامبتون: 0 نقاط

18- بيرنلي: 0 نقاط

19- نوريتش سيتي: 0 نقاط

20- آرسنال: 0 نقاط