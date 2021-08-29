عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وست هام يتصدر وآرسنال يتذيل.. ترتيب الدوري الإنجليزي

فريق وست هام
فريق وست هام

اشتعل الصراع مبكرا على صدارة الدوري الإنجليزي، حيث حقق فريق وست هام مفاجأة مدوية بالتفوق على تشيلسي وليفربول، في صراع القمة.

وانطلقت أمس، السبت، الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تفوق مانشستر سيتي على آرسنال بخماسية نظيفة، بينما تعادل ليفربول مع تشيلسي  1- 1.

آرسنال واصل سقوطه في المباراة الثالثة على التوالي، ليتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي بدون نقاط

أما  وست هام يونايتد فقد تعادل مع كريستال بالاس بهدفين لكلا منهما، ليظل على صدارة جدول الترتيب، مستغلا تعادل ليفربول مع تشيلسي 1 - 1.

وصل لـ99 هدفا.. محمد صلاح يحقق أرقاما قياسية بعد هدفه في تشيلسي

تستغل "كورونا" أسوأ استغلال..ميدو يهاجم رابطة الدوري الإنجليزي بسبب صلاح والنني

ويحلم وست هام بتكرار سيناريو ليستر سيتي 2015، عندما حقق مفاجأة مدوية بانتزع لقب الدوري الإنجليزي، من الكبار، 

وتستأنف اليوم، الأحد، باقي مباريات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي بيرنلي مع ليدز يونايتد، وتوتنهام مع واتفورد، وولفرهامبتون مع مانشستر يونايتد.

جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي:

1- وست هام: 7 نقاط

2- تشيلسي: 7 نقاط

3- ليفربول: 7 نقاط

4- إيفرتون: 7 نقاط

5- مانشستر سيتي: 6 نقاط

6- توتنهام: 6 نقاط

7-  برايتون: 6 نقاط

8- ليستر سيتي: 6 نقاط

9- برينتفورد: 5 نقاط

10- مانشستر سيتي: 4 نقا

11- أستون فيلا: 4 نقاط

12- واتفورد: 3 نقاط

13- ساوثهامبتون: نقطتين

14- كريستال بالاس : نقطتين

15- نيوكاسل: نقطة 

16- ليدز يونايتد: نقطة

17- وولفرهامبتون: 0 نقاط

18- بيرنلي: 0 نقاط

19- نوريتش سيتي: 0 نقاط

20- آرسنال: 0 نقاط

الدوري الإنجليزي وست هام تشيلسي ليفربول أرسنال ترتيب الدوري الانجليزي

ترشيحاتنا

"البيت الأبيض": لا تواجد دبلوماسى لأمريكا في أفغانستان بعد 31 أغسطس

طالبان تكشف موعد الإعلان عن الحكومة الأفغانية الجديدة

مشاجرة كشفت زواج نجيب محفوظ وإنجابه طوال 10 سنوات سرا.. تفاصيل

انخفاض ملحوظ.. بالأرقام كيف اختلف الحد الأدنى للقبول بالجامعات عن العام الماضي؟

القصة الكاملة لاستفزاز رانيا علواني لجماهير الأهلي بسبب الزمالك

كيف رأى الإخوان ولماذا أمر المشير عامر باعتقاله.. نجيب محفوظ الذي لا نعرفه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

تأجيل طعن مرتضى منصور على حل مجلس إدارة الزمالك لـ 10 أكتوبر

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 .. %90.73 للطب والأسنان 90.24%

انكسار الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا على القاهرة والمحافظات

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

كيف رأى الإخوان ولماذا أمر المشير عامر باعتقاله.. نجيب محفوظ الذي لا نعرفه

رامي صبري وعزيز الشافعي.. نجوم قرروا إنهاء الخلافات بينهم وإعلان الصلح

فيديوجراف.. بسبب حادث سيارة.. العناية الإلهية تنقذ فرح الزاهد

3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ