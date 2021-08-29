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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: 250 أمريكيا ما زالوا يحاولون مغادرة أفغانستان

صدى البلد

 قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم “الأحد” إن نحو 250 أمريكيا ما زالوا يحاولون مغادرة أفغانستان قبل أيام فقط من الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد يوم الثلاثاء المقبل.

 

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان إن بعض هؤلاء الأمريكيين ربما يسافرون إلى مطار حامد كرزاي الدولي أو ربما يكونون هناك الآن، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه منذ 14 أغسطس ، تم إجلاء ما يقرب من 5550 أمريكيا وربما أكثر بسلام من أفغانستان، بما في ذلك حوالي 50 خلال اليوم الماضي.

 

وأشار إلى أن حوالي 280 أمريكيًا حددوا هويتهم كانوا على اتصال بوزارة الخارجية ولكنهم قرروا إما عدم مغادرة البلاد أو لم يقرروا بعد.

 

وأكد البنتاجون أمس السبت أن الولايات المتحدة بدأت في سحب آخر القوات المتبقية من مطار كابول.

 

وقالت طالبان إنها ستسمح للأفغان الذين لديهم تصاريح سفر بمغادرة البلاد بعد ذلك الموعد النهائي، وقالت 98 دولة يوم الأحد إن الحركة طمأنتهم بأن الأشخاص الذين لديهم وثائق مناسبة ويريدون مغادرة البلاد سيكونون قادرين على القيام بذلك.

الخارجية الأمريكية انسحاب القوات الأمريكية حركة طالبان طالبان مطار حامد كرزاي

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