محافظ الفيوم يلتقي مسئولي شركة "نكسانس" الألمانية لبحث إقامة مصنع لإنتاج كابلات السيارات بكوم أوشيم

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، بديوان عام المحافظة، ميكل كروب، المدير الإقليمي لمجموعة شركات "نكسانس" الألمانية بشرق أوروبا، والدكتور عادل بن خالد، مدير انتاج الشركة، لبحث إقامة مصنع لإنتاج الكابلات، والضفائر الكهربائية للسيارات التي تعمل بالكهرباء، بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور احمد بدر المستشار التجاري بالتمثيل التجاري المصري بوزارة التجارة والصناعة، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة سوسن على مدير المنطقة الصناعية، ومدير إدارة الإنتاج بالديوان العام، وعدد من مسئولي المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك وفتح مجالات جديدة للاستثمار على أرض محافظة الفيوم، حيث استعرض المحافظ فرص الاستثمار بمختلف القطاعات، من خلال الخريطة الاستثمارية، كما تم مناقشة النسبة البنائية للمصنع المزمع اقامته والدراسة الإقتصادية للمشروع، وأليات تراخيص البناء والتشغيل.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه خلال اللقاء استعرض مسئولي المنطقة الصناعية، تقسيمات المنطقة، ومميزات ربطها وقربها من الموانئ، والمطارات، والسكك الحديدية، فضلاً عن نسبة اشغال المنطقة الصناعية، والمساحات المخصصة لإقامة المصانع، والمباني الإدارية والتوسعات المستقبلية للمنطقة، بالاضافة الى مميزات قربها من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من اكتوبر كمناطق تسويق، وكذلك قربها من العمران والتجمعات التي بها أيدي عاملة.

كما تم استعراض المصانع التي تقوم بتصدير منتجاتها الى بعض الدول الخارجية، بالإضافة الى توافر البنية الأساسية من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وكافة الخدمات العامة بالمنطقة، فضلاً عن إجمالي عدد المشروعات، والتصنيف النوعي لهم بالمنطقة الصناعية، والموقف التنفيذي لتلك المصانع.

ومن جهته، وجه محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة المساعد بإصطحاب الوفد الألماني لزيارة المدرسة الإيطالية للتعليم والتدريب الفني بدمو، والإلتقاء ببعض المستثمرين أصحاب المصانع القائمين على الإستيراد والتصدير بالمنطقة، للتعرف على سوق العمل، والعمالة الفنية بالمحافظة، وأليات الإستيراد والتصدير، موجهاً بسرعة توفير قطعة أرض بالمنطقة الصناعية لإقامة تلك المشروع الذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وجلب استثمارات للمحافظة.

6c5bd4f9-4a95-4a53-b1b5-2ac8cdbd5958

53dcb672-e324-4901-ae5d-edd10d0fe42d

57d19717-5e96-4be7-b2d6-0a03d7cc5240

716f08b8-2938-4eeb-9643-e9b0fb2183fa

762d7883-43d7-4390-9269-2cf650992171

3773194e-468c-4b16-a1ec-bf6aa2fc04c4

3773194e-468c-4b16-a1ec-bf6aa2fc04c4 - Copy