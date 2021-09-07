وحش الخمسينيات .. شاحنة موريس جي تايب تعود بإطلالة جديدة| فيديو

استطاعت الشاحنة موريس جي تايب أن تحتل مكانة فريدة خلال خمسينيات القرن الماضي بالتحديد، وتميزت بإطلالتها الكلاسيكية المميزة، مع القدرات الفنية المطروحة خلال هذا الوقت، ويبدو أن هذه النسخة سوف تعود بإطلالة عصرية بملامح تتوافق مع التقنيات الحديثة التي بالطبع يشهدها قطاع تصنيع السيارات خلال الفترة الحالية.

شاحنة موريس جي تايب ستعود بإطلالة جديدة

عرضت الشاحنة المطورة للمرة الأولى خلالFully Charged Live مع بداية شهر سبتمبر الجاري من العام 2021، ومن المفترض أن تكون هذه النسخة والتي سوف تحمل اسم موريس جي، قائمة على قدرات عمل كهربائية بالكامل، وذلك لما يتماشى مع المفهوم الحديث والصديق للبيئة.

ستنطلق الشاحنة موريس جي من قبل شركة موريس التجارية المحدودة، والتي تتخذ Worcestershire الإنجليزية مقرًا لها، حيث صممت بتصميم يشبه الإصدار الكلاسيكي إلى حد كبير ولكن على الطريقة الخاصة بالمفاهيم الحديثة، والتي اعتمدت على هيكل خارجي من الياف الكربون، مع القدرة على التحمل تصل لـ 2،204 رطلاً أي ما يعادل 1000 كيلوجرام.

ومن المفترض أن تأتي السيارة بمدي يصل إلى 200 ميل أي ما يعادل 320 كيلومتر، وبعد أن ظهرت الشاحنة خلال مقطع فيديو نشر عبر موقع YOUTUBE الشهير فلاشك أنها تمتلك تصميم مبهر إلى حد كبير، حيث ظهرت بمقدمة منحنية، تحتوي على منظومة شبكات متعددة المقاطع، يزينها اطار من الكروم الفضي، بالإضافة إلى مصابيح أمامية دائرية الشكل مختلفة الحجم، مع مفهوم ثنائي الابواب و كابينه داخلية مع باب خلفي مزدوج.

وقدرت القيمة السعرية للشاحنة موريس جي بنحو 60 ألف جنيه إسترليني وذلك بحسب التقديرات الخاصة بشركة Morris .Commercial