عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وحش الخمسينيات .. شاحنة موريس جي تايب تعود بإطلالة جديدة| فيديو

وحش الخمسينيات ..
وحش الخمسينيات .. شاحنة موريس جي تايب ستعود بإطلالة جديدة

استطاعت الشاحنة موريس جي تايب أن تحتل مكانة فريدة خلال خمسينيات القرن الماضي بالتحديد، وتميزت بإطلالتها الكلاسيكية المميزة، مع القدرات الفنية المطروحة خلال هذا الوقت، ويبدو أن هذه النسخة سوف تعود بإطلالة عصرية بملامح تتوافق مع التقنيات الحديثة التي بالطبع يشهدها قطاع تصنيع السيارات خلال الفترة الحالية.

شاحنة موريس جي تايب ستعود بإطلالة جديدة

 

عرضت الشاحنة المطورة  للمرة الأولى خلالFully Charged Live مع بداية شهر سبتمبر الجاري من العام 2021، ومن المفترض أن تكون هذه النسخة والتي سوف تحمل اسم  موريس جي، قائمة على قدرات عمل كهربائية بالكامل، وذلك لما يتماشى مع المفهوم الحديث والصديق للبيئة.

 

ستنطلق الشاحنة موريس جي من قبل شركة موريس التجارية المحدودة، والتي تتخذ Worcestershire الإنجليزية مقرًا لها، حيث صممت بتصميم يشبه الإصدار الكلاسيكي إلى حد كبير ولكن على الطريقة الخاصة بالمفاهيم الحديثة، والتي اعتمدت على هيكل خارجي من الياف الكربون، مع القدرة على التحمل تصل لـ 2،204 رطلاً أي ما يعادل 1000 كيلوجرام.

 

ومن المفترض أن تأتي السيارة بمدي يصل إلى 200 ميل أي ما يعادل 320 كيلومتر، وبعد أن ظهرت الشاحنة خلال مقطع فيديو نشر عبر موقع YOUTUBE الشهير فلاشك أنها تمتلك تصميم مبهر إلى حد كبير، حيث ظهرت بمقدمة منحنية، تحتوي على منظومة شبكات متعددة المقاطع، يزينها اطار من الكروم الفضي، بالإضافة إلى مصابيح أمامية دائرية الشكل مختلفة الحجم، مع مفهوم ثنائي الابواب و كابينه داخلية مع باب خلفي مزدوج.

 

وقدرت القيمة السعرية للشاحنة موريس جي بنحو 60 ألف جنيه إسترليني وذلك بحسب التقديرات الخاصة بشركة Morris .Commercial

موريس جي الشاحنة موريس جي شاحنة موريس جي تايب Worcestershire السيارات

ترشيحاتنا

الميكانيكي بيقولك.. رجع عربيتك زيرو بـ5 آلاف جنيه

مشكلة بتطبيق stock Clock من جوجل جعلت المستخدمين ينتقمون بإسقاطه لنجمة واحدة

المدير المالي للزمالك: الفوز بالدوري طبيعي.. ولا نتعرض للظلم ..فيديو

وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل لقائه مع أمير قطر

المدير المالي لنادي الزمالك: المديونيات وصلت لـ مليار جنيه.. فيديو

علامتان تدلان على التهاب المفاصل الروماتويدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من حسام البدري بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

خلافات مع مجاهد..كواليس اللحظات الأخيرة قبل اقالة البدري من تدريب منتخب مصر

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

أول تعليق من محمد صلاح علي قرار اقالة حسام البدري

كواليس أكبر صفقة تبادلية فى مصر بين الزمالك وبيراميدز

ميرفت أمين لـ صدى البلد: أنا بخير ولم يصبني مكروه من حريق العمارة

حسام حسن.. شوبير يفجر مفاجأة حول مدرب منتخب مصر القادم | شاهد

بعد رحيله عن المصري .. على ماهر مديرا فنيا لـ نادي فيوتشر رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

فيديو

فيديوجراف.. أكبر قافلة للخير.. مصر تحصد 3 أرقام قياسية في العمل الخيري

إقالة أم استقالة.. جهاز فني جديد للمنتخب في غضون 48 ساعة وفينجادا الأقرب

تفاصيل عملية تحرير طفل أسيوط المختطف ومصرع أحد المتهمين في تبادل إطلاق نار

على طريقة فيلم وداعا شاوشانك .. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ