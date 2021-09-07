بحترم نفسي وجمهوري.. الفنانة ليلي طاهر تعلن اعتزال الفن بلا رجعة

انضمت الفنانات ليلى طاهر إلى قائمة الفنانين الذين أقدموا على خطوة الاعتزال، حيث أعلنت أنها اكتفت بما قدمته خلال مشوارها الفني .

ولم تكن ليلى طاهر الفنانة الأولى التي تتخذ تلك الخطوة رغم قدرتها الصحية فقد سبقها منذ أيام الفنان أسامة عباس الذى أعلن رغبته في عدم تقديم أعمال جديدة رغم تمتعه بصحة جيدة، الأمر ذاته تكرر مع الفنانة آثار الحكيم منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وكانت الفنانة الفنانة ليلى طاهر قد أكدت استبعادها العودة في قرار الاعتزال عن الفن بعد ابتعادها عن المشاركات خلال السنوات السبع الماضية، قائلة: "لن اتراجع عن قرار الاعتزال واتفرغ لحياتي العائلية وقرار الاعتزال اعتقد لا يكون فيه رجعة ومينفعش ارجع بعدها، ودلوقتي أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي".

وأضافت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنها يعرض عليها أعمال فنية ولكنها لا تناسبها.

وتابعت ليلى طاهر: "الأعمال اللي بتعرض عليا لا تناسبني وقلت يكفى ما عملته من تاريخ ومفيش داعى انى اعمل أي حاجة لمجرد التواجد".

وأوضحت أن سبب اعتزالها هو أنها تحترم نفسها وجمهورها ولا تعمل لمجرد الحصول على فلوس، مؤكدة أنها مستمعة بحياتها الآن، مختتمة "اكتفيت بما قدمت في تاريخي وأحترم جمهوري ويكفي ما قدمته".

ليلى طاهر فى سطور :

حصلت ليلى طاهر على البكالوريوس في مجال الخدمة الاجتماعية، ثم بدأت العمل كمذيعة في التلفزيون المصري واشتهرت في ستينيات القرن العشرين بتقديمها برنامج (مجلة التلفزيون) باﻹضافة إلى تقديمها لمجموعة من برامج المنوعات، لكنها كانت تفضل التمثيل، حيث اتجهت للعمل في مجال السينما، ومن أبرز أعمالها السينمائية (أبو حديد، زمان يا حب، قطة على نار، الأيدي الناعمة، القاهرة في الليل).

شاركت لليى طاهر في العديد من المسلسلات التلفزيونية والتي تنوعت بين المسلسلات الدينية والاجتماعية والكوميدية منها (القضاء في الاسلام، لا إله إلا الله، بوابة الحلواني، فوازير عمو فؤاد، عائلة الأستاذ شلش).

أخر أعمال ليلى طاهر :

كان أخر اعمال الفنانة ليلى طاهر هو الجزء الرابع من السيت كوم الباب فى الباب ، والذى شاركت فى بطولة كل من أحمد خليل وشريف سلامة .

ودارت أحداث المسلسل عن الحماة (ليلى طاهر) ، وابنها وزوجته اللذين يسكنان في الشقة المقابلة لها ، ترصد الأحداث تدخل الحماة في حياة ابنها ، وما يتبع ذلك من مواقف اجتماعية في إطار كوميدي . تدور الأحداث في هذا الجزء حول تقبل الأم لزوجة ابنها ، والاستسلام لفكرة أن لهم حياتهم المستقلة .