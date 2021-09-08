أمل حجازي تثير الجدل حول مفاهيمها الدينية: هذه حقيقة نجاسة الكلب

أثارت الفنانة اللبنانية أمل حجازي ، حالة كبيرة من الجدل بعدما خاضت - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - في فتوى دينية حول حقيقة نجاسة الكلب، لتتلقى بعدها تعليقات ردت عليها بمنشور آخر أثارت به الجدل حول مفاهيمها الدينية.

وكتبت أمل حجازي في منشورها الأول عبر فيسبوك: «حديث ان الكلب نجس هو مخالف للقرآن الكريم الكلب هو صديق وفي وحنون ولو كان نجس لكان الله ذكر لنا هذا الموضوع مثلما ذكر لنا ان لا نأكل الخنزير لانه مضر بالصحة وهو ايضاً ليس نجساً فهو من مخلوقات الله ،والله لا يخلق شيئاً نجس فقط لحمه مضر بالصحة لانه يحتوي على جرثومة ممكن ان تهلك الانسان !اما الكلب فذكره في سورة الكهف على انه كان صديق لاصحاب الكهف وذكر لنا ايضاً أن نأكل مما امسك (بفمه) فكيف له يكون نجساً !!هذا مخالف تماماً للقرآن !! وانا شخصياً ضد اي حديث يخالف كتاب الله هذا رأي أعجبكم ام لم يعجبكم .. المهم هذا صديقي الجديد».

وفي المنشور الثاني كتبت أمل حجازي ، عبر فيسبوك: «انا إنسانة أؤمن بالقرآن الكريم ولا اتبع أي حديث لا يتوافق مع الاساس الذي هو القرآن ولا مانع لدي في الاحاديث التي تقرب الناس من الدين ولا تنّفرهم منه بشرط الا تخالف القرآن الذي هو نور حياتي ..أقرأ واتدبر واغوص واسمع وأفسر ..وهذه هي متعة حياتي لماذا تتابعوني إن كنت لا اناسب تفكيركم ومعتقداتكم الموضوع سهل جداً دوسوا على الانفولو وينتهي الموضوع ..لا تغضبون أنفسكم !! اريد في صفحتي من هو مثلي لنتدبر القرآن سوياً ولنبحث سوياً .. لا أريد كمية ناس بل اريد النوعية أريد اولي العقول المتفتحة واولي الالباب فقط وغير مرحب بالصم بكم عمي».

السيرة الذاتية :

ولدت الفنانة أمل حجازى في بيروت عام 1977 لكن منبعها كان في كفر فيلا، جنوب لبنان لأسرة تتكون من خمسة أبناء غيرها، وقد أطلقت أول ألبوماتها "آخر غرام" عام 2001، كما شاركت الفنان الجزائري "فضيل" في أغنية (عينك عينك) التي كانت كانت ضمن أغاني ثاني ألبوماتها "زمان" عام 2002 ، ومنذ عدة سنوات أعلنت أمل حجازى عن ارتدائها الحجاب.