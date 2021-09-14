الإفتاء توضح حكم من انفصلت عن زوجها منذ عامين ثم طلقها.. فهل لها عدة؟

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا تقول صاحبته: “انفصلت عن زوجي منذ عامين بدون طلاق ثم طلقني فهل لي عدة؟”.

وأجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عن السؤال قائلا: نعم عليك عدة لأن العدة معناها مركب من 3؛ الأول استبراء الرحم، والثاني لحق الزوج، والثالث تعبدا.

وتابع أمين الفتوى، أن الثالث هو ما جعلنا نقول فى هذه الحالة أو في حالة امرأة استأصلت الرحم أو زوجها هرم، أن لها عدة.



وأوضح خلال فيديو عبر صفحته على فيس بوك، أن العدة ليست لاستبراء الرحم فقط، إنما مركبة من 3 أشياء، ويضاف لها فى الوفاة التحسر على الزوج سواء أكان طيبا أو شريرا.

حكم مبيت المرأة خارج المنزل بسبب الخوف

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أحكام العدة أن المرأة تبيت في منزل الزوجية فلا تبيت خارج مسكن الزوجية.

أحكام العدة

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يباح للمرأة أن تخرج نهارا لقضاء حاجاتها الضرورية مثل شراء مسلتزمات البيت أو العمل أو زيارة أقاربها، والمهم أن تعود مساءا للبيت في مسكن الزوجية.

وأشار إلى أنه قد تحدث ظروف تمنع المرأة من البيت في مسكن الزوجية، كأن تكون مريضة ولا تجد من يرعاها أو تخاف النوم بمفردها في المنزل، فعند الضرورة يجوز لها أن تخرج لمسكن آخر تبيت فيه.

أمور تجب على المرأة وقت العدة



وأوضح إنه يجب على المرأة التى مات زوجها ثلاثةُ أمور وهى: أولًا: إذا خرجت لقضاء إحتياجتها أو للقيام بزيارةٍ وغيرهما من الأمور الضرورية؛ وجب عليها ألا تبيت خارج مسكن الزوجية، ثانيًا: ألا تضع الروائح العطرية، ثالثاُ: تبتعد عن أدوات الزينة من ذهب وفضة وحرير وهكذا.

وأشار إلى أنه يجوز للأرملة الخروج لقضاء مصالحها الخاصة، ويجوز لها خلافًا لما اشتهر عند بعض العوام أنْ تُمشّط شعرها، وتتعاهد نظافة جسمها، وألّا تُلزم نفسها بالسّواد فقط، وأنْ تكلّم الرّجال من غير المحارم للضرورة، وأنْ تردّ على الهاتف، وأنْ تمارس حياتها الطبيعية ما دامت ملتزمة بالشروط السابق ذكرها.

وأكد أنه تجري أحكام العدّة على المرأة التي مات عنها زوجها سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً، وسواءً كان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء بلغت سن اليأس أم لا؛ فعدة المتوفى عنها زوجها تستوى فيها جميع النساء على اختلاف أحوالهن .

عدة المرأة ليست لحبسها

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن عدة المرأة فى الطلاق أو وفاة الزوج ليست لحبسها عن الخروج من ابيت ولكن لمنعها من السفر أو المبيت خارج المنزل.

وأضاف جمعة، فى لقائه على فضائية "سى بى سى"، ردا على متصلة "أبى توفى وأمى لا تطيق الجلوس فى البيت بمفردها فما حكم خروجها؟ أن الوالدة لا يحق لها مثلا الذهاب لأداء العمرة أو تذهب للفسحة فى الساحل الشمالى أو الجنوبى ولها أن تخرج بجوار منزلها أو فى منطقة مجاورة لها وتعود للمبيت فى المنزل من أجل الترويح عن النفس.