عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء توضح حكم من انفصلت عن زوجها منذ عامين ثم طلقها.. فهل لها عدة؟

عدة المرأة المطلقة
عدة المرأة المطلقة

تلقى  الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا تقول صاحبته: “انفصلت عن زوجي  منذ عامين بدون طلاق ثم طلقني فهل لي عدة؟”.

 

وأجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عن السؤال قائلا: نعم عليك عدة لأن العدة معناها مركب من 3؛ الأول استبراء الرحم، والثاني لحق الزوج، والثالث تعبدا.

 

وتابع أمين الفتوى، أن الثالث هو ما جعلنا نقول فى هذه الحالة أو في حالة امرأة استأصلت الرحم أو زوجها هرم، أن لها عدة.


وأوضح خلال فيديو عبر صفحته على فيس بوك، أن العدة ليست لاستبراء الرحم فقط، إنما مركبة من 3 أشياء، ويضاف لها فى الوفاة التحسر على الزوج سواء أكان طيبا أو شريرا.

ملحد يسأل علي جمعة.. هل سأدخل النار؟

حكم تسريع نزول الحيض عن طريق دواء لـ انقضاء العدة والتعجيل بالزواج

حكم مبيت المرأة خارج المنزل بسبب الخوف

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أحكام العدة أن المرأة تبيت في منزل الزوجية فلا تبيت خارج مسكن الزوجية.

 

أحكام العدة

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يباح للمرأة أن تخرج نهارا لقضاء حاجاتها الضرورية مثل شراء مسلتزمات البيت أو العمل أو زيارة أقاربها، والمهم أن تعود مساءا للبيت في مسكن الزوجية.

وأشار إلى أنه قد تحدث ظروف تمنع المرأة من البيت في مسكن الزوجية، كأن تكون مريضة ولا تجد من يرعاها أو تخاف النوم بمفردها في المنزل، فعند الضرورة يجوز لها أن تخرج لمسكن آخر تبيت فيه.

 

أمور تجب على المرأة وقت العدة


وأوضح إنه يجب على المرأة التى مات زوجها ثلاثةُ أمور وهى: أولًا: إذا خرجت لقضاء إحتياجتها أو للقيام بزيارةٍ وغيرهما من الأمور الضرورية؛ وجب عليها ألا تبيت خارج مسكن الزوجية، ثانيًا: ألا تضع الروائح العطرية، ثالثاُ: تبتعد عن أدوات الزينة من ذهب وفضة وحرير وهكذا.

وأشار إلى أنه يجوز للأرملة الخروج لقضاء مصالحها الخاصة، ويجوز لها خلافًا لما اشتهر عند بعض العوام أنْ تُمشّط شعرها، وتتعاهد نظافة جسمها، وألّا تُلزم نفسها بالسّواد فقط، وأنْ تكلّم الرّجال من غير المحارم للضرورة، وأنْ تردّ على الهاتف، وأنْ تمارس حياتها الطبيعية ما دامت ملتزمة بالشروط السابق ذكرها.

وأكد أنه تجري أحكام العدّة على المرأة التي مات عنها زوجها سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً، وسواءً كان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء بلغت سن اليأس أم لا؛ فعدة المتوفى عنها زوجها تستوى فيها جميع النساء على اختلاف أحوالهن .

عدة المرأة ليست لحبسها

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن عدة المرأة فى الطلاق أو وفاة الزوج ليست لحبسها عن الخروج من ابيت ولكن لمنعها من السفر أو المبيت خارج المنزل.

وأضاف جمعة، فى لقائه على فضائية "سى بى سى"، ردا على متصلة "أبى توفى وأمى لا تطيق الجلوس فى البيت بمفردها فما حكم خروجها؟ أن الوالدة لا يحق لها مثلا الذهاب لأداء العمرة أو تذهب للفسحة فى الساحل الشمالى أو الجنوبى ولها أن تخرج بجوار منزلها أو فى منطقة مجاورة لها وتعود للمبيت فى المنزل من أجل الترويح عن النفس.

عدة هل الانفصال قبل الطلاق له تأثير على عدة المرأة طلاق المرأة بعد هجرها هل يلزمه عدة هل يلزم المرأة عدة إذا طلقت وهي في بيت أهلها غاب عن زوجته ثم طلقها فهل يلزمها عدة انفصلت عن زوجها منذ عامين بدون طلاق ثم طلقها فهل لها عدة عدة المرأة ليست لحبسها أحكام العدة أمور تجب على المرأة وقت العدة من طالت مدة بعدها عن زوجها هل تعتد بعد طلاقها

موضوعات متعلقة

مظاهر الحقوق السياسية للمجتمع المسلم .. علي جمعة يوضح

ما كفارة الحلف الكثير؟ الإفتاء تجيب

حكم صلاة الرجل بملابس خفيفة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز زواج الرجل من أخت أخيه من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

نذرت ذبح جدي وتوزيعه فهل يجوز شراء لحم بدلا منه؟ الإفتاء تجيب

ما حكم العمل في بيع الباروكة من الشعر الصناعي؟.. الإفتاء توضح

أصول حسن الحلق وطرق معرفة عيوب النفس.. علي جمعة يوضح

هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال لأختي الأرملة؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

التضامن: اليوم.. بدء صرف مستحقات أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية

الرئيس السيسي يشارك في إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021

الري تؤكد جاهزية مخرات السيول استعدادا لموسم الأمطار

الوباء لم ينته بعد.. جونسون يكشف عن خطة الشتاء لمواجهة كورونا

مصرع شاهد بمحاكمة نتنياهو وزوجته بتحطم الطائرة في اليونان

صديقه ألقاه من أعلى كوبرى الجامعة.. ما مصير قاتل مهندس الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات في حضن أمه.. القصة الكاملة لمقتل "شهيد الشهامة" على يد سائق بالمنوفية.. فيديو

على طريقة البدري .. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

إسرائيل تكشف تفاصيل العملية الكبيرة التي أوشكت على التنفيذ وأحبطها الشاباك

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

قبل تعديل القانون.. 8 حالات تسمح بطرد المستأجر من الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بلطجي يعتدي علي أرملة بسلاح أبيض في سبرباي بطنطا | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

اﻟﻤﺰﻳﺪ