آخر تطورات الحالة الصحية لكريم فهمي.. هل تسببت كورونا في جلطة الرئة؟

تصدرت آخر تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، عقب تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، وسادت حالة من القلق، بالوسط الفني، ظهرت على صفحات النجوم الذين تداولوا صورة للفنان كريم فهمي، وهو يرقد على سرير أحد المستشفيات، متمنين له الشفاء العاجل بعد تعرضه للإصابة بجلطتين في الرئة.

جلطة في الرئة أم كورونا ؟

حسب تشخيص الأطباء، وفقًا لما أعلنته زوجته، أصيب كريم بجلطتين في الرئة دون معرفة سببها حتى الأن، إلا أن هناك همسات تدور في الوسط الفني بأن السبب إصابة كريم بفيروس كورونا عقب عودته من أبو ظبي مؤخرا، وأن ما يحدث تداعيات نتيجة إصابته بفيروس كورونا منذ فترة.

كان كريم فهمي، قد أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا، لكنه تعافى منه، وأعلن في أواخر ديسمبرالماضي، أنه بصحة جيدة بعد معاناته من الفيروس، وفي الأيام الماضية ظهر بصحة جيدة، حيث كان متواجدًا في الإمارات، بعد حصوله على الإقامة الذهبية.

مصممة أزياء وزوجته تعلنان تعرض كريم لجلطة

نشرت مصممة الأزياء والفنانة ندى أكرم، صورة للفنان كريم فهمى، وهو يرقد على سرير بأحد المستشفيات، عبر خاصية «ستورى إنستجرام»، وكشفت عن تعرضه لوعكة مرضية، أدت لنقله للمستشفي على الفور، وعلقت علي الصورة قائلة: «إن شاء الله تعدى على خير وتقوم بالسلامة».

فيما نشرت زوجة الفنان كريم فهمي، دانيا البناوي، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، صورة له وهو بالمستشفى، حيث يرقد بالعناية المركزة، وطالبت متابعيه بالدعاء له وكتبت: «دعواتكم لكريم بعد إصابته بجلطتين على الرئة.. إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يا رب».

تحسن نسبي في حالة كريم فهمي

وشهدت الحالة الصحية للفنان كريم فهمي، تحسنا نسبيا ـ وفقا لعدد من المقربين ـ إلا أنه لا يزال في الرعاية المركزة، حيث تستلزم حالته الصحية رعاية ومتابعة مستمرة، بسبب حساسية الإصابة التي تعرض لها، حيث يواصل الفريق الطبى إجراء الإسعافات والفحوصات الطبية من أجل إذابة الجلطة، وأصبحت الحالة شبه مستقرة، وبعد ذلك ربما يغادر المستشفى لقضاء فترة نقاهة فى منزله.

أحمد فهمي يطمئن جمهور شقيقه

كشف الفنان أحمد فهمي، عن تطورات حالة شقيقه الفنان كريم فهمي الصحية، حيث كتب فهمي، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «جالي كم تليفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لكريم فهمي.. عايز أشكركم من كل قلبي على محبتكم واهتمامكم، وعايز أطمنكم على صحته الحمد لله، هو أحسن كتير وإن شاء الله هايطمن كل الناس بنفسه في أقرب وقت.. دعواتكم».

وأشار فهمى إلى أن شقيقة كريم فهمى مازال فى غرفة الرعاية المركزة، ومقرر أن يستمر فيها اليوم بالكامل، على أن يتم نقله بعد ذلك إلى غرفة عادية، قبل الحصول على إذن بمغادرة المستشفى واستكمال العلاج بالمنزل، مؤكداً أنه لم يتبين حتى الآن سبب الجلطتين اللتين أصيب بهما كريم حتى الآن.

الفنانين يدعون لصديقهم بالشفاء

حرص مجموعة من نجوم الفن، على دعم صديقهم الفنان كريم فهمي، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، نقل على أثرها للمستشفى مطالبين من جمهورهم الدعاء له بالشفاء العاجل.

رامي جمال: مستنيين خروجك بالسلامة

نشر المطرب والملحن رامي جمال، صورة للفنان كريم فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وعلق عليها قائلاً: «انت قوي، أنا عارف وكل اللي بيحبوك مستنين خبر خروجك بالسلامة، دعواتكم لكريم علشان محتاجها دلوقتي بمشكلة في الرئة قوية، يا رب ما نشوفش فيك وحش أبدا».

رانيا محمود ياسين: انسان محترم وفنان راقي

فيما دعمته أيضًا الفنانة رانيا محمود ياسين بنشر صورة له وهو على فراش المرض، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «الف سلامه يا كريم ان شاء الله هاتعدي شفاك الله وعافاك انسان محترم وفنان راقي ربنا يشفيك ويعافيك يارب».

هنا شيحة: ترجع بيتك بأحسن صحة

ونشرت هنا شيحة صورة للفنان كريم فهمي، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وعلقت عليها، قائلة: «الف سلامة عليك يا كريم وان شاء الله تقوم بالسلامة وترجع بيتك بأحسن صحة يارب».

مي كساب: ربنا يرجعه لمراته وأولاده

وكتبت مي كساب تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قائلة: «يارب إشفي كريم فهمي ورجعه لمراته وأهله وأولاده وكل اللي بيحبوه بألف سلامة».

أحمد العوضي لكريم فهمي: ربنا يشفيك

ونشر الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه بموقع «فيس بوك» صورة الفنان كريم فهمي معلقًا عليها بقوله: ربنا يشفيك يا كريم وتقوم بالسلامة إن شاء الله.