هيطمنكو بنفسه.. أحمد فهمي يكشف للجمهور حالة شقيقه كريم

طمأن الفنان أحمد فهمي، متابعيه على الحالة الصحية لشقيقه الفنان كريم فهمي بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله للمستشفى.



وكتب أحمد فهمي عبر حسابه علي موقع "تويتر": "‏جالي كم تليفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لكريم فهمي.. عايز اشكركم من كل قلبي على محبتكم واهتمامكم وعايز اطمنكم على صحته الحمد لله هو أحسن كتير وإن شاء الله هيطمن كل الناس بنفسه في أقرب وقت.. دعواتكم".



وفي أول تعليق له بعد إصابته بجلطتين في الرئة، كشف النجم كريم فهمي لـ “صدى البلد” تطورات حالته الصحية.



وقال كريم فهمي: "أنا حاليا في العناية المركزة .. الحمد لله على كل شيء.. دعواتكوا".



وأضاف: "الأطباء أخبروني أنني أصبت بجلطتين في الرئة، ولا أعلم السبب حتى الآن، نافيا ما تردد أن تلك الإصابة بسبب تطعيم لقاح فيروس كورونا".



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، مع النجوم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

