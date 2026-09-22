الرئيس السيسي يهنئ مالي وجواتيمالا بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الجنرال أسيمي غويتا، الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، حسام زعتر، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية مالي بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس سيزار برناردو أريفالو دي ليون، رئيس جمهورية جواتيمالا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد البحيري، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية جواتيمالا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.



