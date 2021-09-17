بعد مرض كريم فهمي.. تعرف على أسباب الإصابة بـ جلطة في الرئة

علم موقع صدى البلد أن النجم كريم فهمي نقل إلي المستشفى بعد أن تعرض للإصابة بـ جلطة في الرئة ؛ حيث يمكث في العناية المركزة .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ كريم فهمي وهو داخل إحدى المستشفيات ، حيث كان في حالة قلق.

نكشف لكم من خلال السطور التالية أسباب الإصابة بـ جلطة في الرئة بعد إصابة كريم فهمي

تعتبر جلطة الرئة هي انسداد في أحد الشرايين الرئوية، في معظم الحالات يحدث الانسداد الرئوي بسبب جلطات الدم التي تنتقل إلى الرئتين من الأوردة العميقة في الساقين أو في حالات نادرة من الأوردة في أجزاء أخرى من الجسم "تجلط الأوردة العميقة".

نظرًا لأن الجلطات تمنع تدفق الدم إلى الرئتين ، فقد يكون الانسداد الرئوي أو ما يطلق عليه" جلطة في الرئة" مهدِّدًا للحياة. ومع ذلك ، فإن العلاج الفوري يقلل بشكل كبير من خطر الموت، كما أنه سوف يساعد على اتخاذ تدابير لمنع تجلط الدم في ساقيك على حمايتك من الانسداد الرئوي.

أسباب جلطة الرئة

تحدث جلطة الرئة عندما تنحشر كتلة من المواد ، غالبًا ما تكون جلطة دموية ، في شريان في الرئة، تأتي جلطات الدم هذه بشكل شائع من الأوردة العميقة في الساقين ، وهي حالة تعرف باسم تجلط الأوردة العميقة (DVT).

في كثير من الحالات ، تشارك جلطات متعددة في الانسداد الرئوي، يتم سرقة الدم من أجزاء الرئة التي يخدمها كل شريان مسدود وقد تموت ، وهذا ما يعرف بالاحتشاء الرئوي، هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة على رئتيك في توفير الأكسجين لبقية جسمك.

في بعض الأحيان ، يحدث الانسداد في الأوعية الدموية بسبب مواد أخرى غير الجلطات الدموية ، مثل:

دهون من نخاع العظم الطويل المكسور

جزء من ورم

فقاعات هواء

أعراض جلطة الرئة

يمكن أن تختلف أعراض جلطة الرئة بشكل كبير ، اعتمادًا على مقدار إصابة الرئة ، وحجم الجلطات ، وما إذا كنت تعاني من أمراض الرئة أو القلب الكامنة.

تشمل العلامات والأعراض الشائعة لـ جلطة الرئة ما يلي:

-ضيق في التنفس

عادة ما تظهر هذه الأعراض فجأة ودائما تزداد سوءا مع المجهود.

-ألم صدر

قد تشعر وكأنك تعاني من نوبة قلبية، غالبًا ما يكون الألم حادًا ويشعر به عندما تتنفس بعمق ، وغالبًا ما يمنعك من القدرة على التنفس بعمق، يمكن الشعور به أيضًا عند السعال أو الانحناء أو الانحناء.

-سعال

قد ينتج عن السعال بلغم دموي أو ملطخ بالدم.

تشمل العلامات والأعراض الأخرى التي يمكن أن تحدث مع الانسداد الرئوي ما يلي:

سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها

الدوار أو الدوخة

التعرق المفرط

حمى

ألم في الساق أو تورم ، أو كليهما ، يحدث عادة في ربلة الساق بسبب تجلط الأوردة العميقة

جلد رطب أو متغير اللون (زرقة)

المصدر: mayoclinic