كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى (صورة)

تعرض الفنان كريم فهمي لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ، حيث لم يكشف حتى الآن عن سبب دخوله المستشفى .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكريم فهمي وهو داخل إحدى المستشفيات ، حيث كان يبدو في حالة تبدو للقلق.

نشر رامى جمال عدة صور له ، مع كريم فهمى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”.

وكتب رامى جمال: “فعلا قليل لما بنتقابل بس من اول يوم عرفتك فيه وانت صديق قريب لقلبي وفعلا فرحت بالصدفة دي والسفريه دي بكل تفاصيلها وزي ما انتو شايفين اقنعنا بعض بمشروع مهم جدا ومفاجأة قريبا جدا ”.

شارك كريم فهمي صورا جديدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق كريم فهمي قائلاً:"جزيل الشكر لحكومة ابوظبي و قيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كل شكري و احترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا".

فيلم ديدو

قررت دور العرض رفع فيلم “ديدو” بسبب ضعف إيراداته اليومية حيث بلغت قيمتها 400 جنيه في آخر يوم عرض وهو ما دفع دور العرض لرفعه من اجل منح أفلام أخرى عدد شاشات أكثر.

برومو فيلم ديدو

وكان المنتج أحمد السبكي، قد طرح البرومو الرسمي لأحدث أفلامه بعنوان "ديدو" للنجوم كريم فهمي، حمدي الميرغني، محمد ثروت وبيومي فؤاد الذى شهد مشاهدات عالية فور طرحه على اليوتيوب ووضع الجمهور آمالا كبيرة على الفيلم الا ان الظروف المحيطة بالسينما اثرت بشكل كبير على الإيرادات بشكل عام.

وبمجرد نزول البرومو تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لما فيه من عناصر الإبهار بمشاهد الجرافيكس الضخمة التي خطفت أنظار المشاهدين، والتي تقدم لأول مرة فكرة بهذه الطريقة داخل صناعة السينما بمصر، والتي ظل صناع العمل يعملون علي مشاهد الجرافيكس والمونتاج لمدة عامين، بعد الانتهاء من تصوير العمل ليخرج بالشكل اللائق للجمهور.

أبطال فيلم ديدو

يذكر أن فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .