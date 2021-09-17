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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جلطتان في الرئة.. "صدى البلد" ينفرد بتفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمي بعد دخوله المستشفى

كريم فهمي
كريم فهمي

ينفرد صدى البلد بنشر الحالة الصحية للفنان كريم فهمي بعد نقله للمستشفي حيث لم يكشف حتى الآن عن إصابته .

وعلم موقع صدى البلد أن النجم كريم فهمي نقل إلي المستشفى بعد أن تعرض لجلطتين في الرئة ؛ حيث يمكث في العناية المركزة .

وكان  الفنان كريم فهمي قد تعرض لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى ، حيث لم يكشف حتى الآن عن سبب دخوله المستشفي .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكريم فهمي وهو داخل إحدى المستشفيات ، حيث كان يبدو في حالة تبدو للقلق.

نشر رامى جمال عدة صور له ، مع كريم فهمى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”.

وكتب رامى جمال: “فعلا قليل لما بنتقابل بس من اول يوم عرفتك فيه وانت صديق قريب لقلبي وفعلا فرحت بالصدفة دي والسفريه دي بكل تفاصيلها وزي ما انتو شايفين اقنعنا بعض بمشروع مهم جدا ومفاجأة قريبا جدا ”.

شارك كريم فهمي صورا جديدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق كريم فهمي قائلاً:"جزيل الشكر لحكومة ابوظبي و قيادتها علي منحي الإقامه الذهبيه في دولة الإمارات العربيه المتحده ، كل شكري و احترامي لدولة الإمارات الشقيقه قيادة و شعبا".

 

فيلم ديدو 

قررت دور العرض رفع فيلم “ديدو” بسبب ضعف إيراداته اليومية حيث بلغت قيمتها 400 جنيه في آخر يوم عرض وهو ما دفع دور العرض لرفعه من اجل منح أفلام أخرى عدد شاشات أكثر.

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كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى (صورة)

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منح كريم فهمي الإقامة الذهبية فى الإمارات

برومو فيلم ديدو

وكان المنتج أحمد السبكي، قد طرح البرومو الرسمي لأحدث أفلامه بعنوان "ديدو" للنجوم كريم فهمي، حمدي الميرغني، محمد ثروت وبيومي فؤاد الذى شهد مشاهدات عالية فور طرحه على اليوتيوب ووضع الجمهور آمالا كبيرة على الفيلم الا ان الظروف المحيطة بالسينما اثرت بشكل كبير على الإيرادات بشكل عام.

 

وبمجرد نزول البرومو تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لما فيه من عناصر الإبهار بمشاهد الجرافيكس الضخمة التي خطفت أنظار المشاهدين، والتي تقدم لأول مرة فكرة بهذه الطريقة داخل صناعة السينما بمصر، والتي ظل صناع العمل يعملون علي مشاهد الجرافيكس والمونتاج لمدة عامين، بعد الانتهاء من تصوير العمل ليخرج بالشكل اللائق للجمهور.

 

أبطال فيلم ديدو

يذكر أن فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

كريم فهمي الحالة الصحية صورة لكريم فهمي سبب دخوله المستشفي حالة الصحية

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