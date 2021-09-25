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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تتمكن من حماية جسمك من الالتهابات والعدوى

الالتهابات
الالتهابات

ما لا يعلمه الكثير من الأشخاص أن الالتهابات في الجسم تتسبب فى معاناة الإنسان من أمراض عديدة مثل الأمراض المزمنة والشيخوخة المبكرة .

 

وصرحت خبيرة التغذية ليزا موسكوفيتز، أنه يمكن تقليل احتمالية الإصابة بـ الالتهابات بالانتظام على تناول عصير الكرز الحامض حيث يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب بالجسم لاحتوائه على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة الطبيعية.

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وأوضحت “موسكوفيتز” أن عصير الكرز البري ذا الطعم اللاذع، يساعد أيضا في حماية الجسم من العدوى بأنواعها سواء كانت بكتيرية أو جرثومية أو غيرها، حسب ما جاء في موقع "Eat This" المعني بالصحة، وفي حالة إذا كان من الصعب عليك تناول كوب من عصير الكرز الحامض فيمكنك استبداله بالكبسولات المصنوعة منه، كنوع من المكملات الغذائية الصحية المضادة لـ الالتهابات.


ووفقا لما جاء في موقع “ healthline” إن التركيز العالي للمركبات النباتية في الكرز هو السر وراء الفوائد العديدة الموجودة فيه، وعلى الرغم من أن الكمية والنوع يمكن أن تختلف باختلاف الصنف إلا أن جميع أنواع الكرز مليئة بمضادات الأكسدة والالتهابات.

 

 يساعد هذا المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في مكافحة الإجهاد التأكسدي ، وهي حالة مرتبطة بالإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والشيخوخة المبكرة.

 

وجدت إحدى الدراسات أن تناول الكرز يقلل بشكل فعال من الالتهاب في 11 من أصل 16 دراسة وعلامات الإجهاد التأكسدي في 8 من أصل 10 دراسات .

 

يحتوي الكرز على نسبة عالية بشكل خاص من مادة البوليفينول ، وهي مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية النباتية التي تساعد في مكافحة التلف الخلوي وتقليل الالتهابات وتعزيز الصحة العامة.

 

في الواقع ، قد تحمي الأنظمة الغذائية الغنية بالبوليفينول من العديد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والتدهور العقلي وأنواع معينة من السرطان.

 

تحتوي هذه الثمار ذات النواة أيضًا على أصباغ كاروتينويد مثل بيتا كاروتين وفيتامين ج ، وكلاهما له خصائص مضادة لـ الالتهابات ومضادة للأكسدة. 

الالتهابات الكرز تقليل الالتهاب عصير الكرز الشيخوخة مضادات الأكسدة

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