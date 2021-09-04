الكيوي للتنحيف السريع .. واكتشف حقيقة فوائد قشرته

يستخدم الكيوي للتنحيف السريع فى معظم أنظمة الرجيم وإنقاص الوزن حيث أنه يكاد يخلو من السعرات الحرارية وفي نفس الوقت يمد الجسم بكم كبير من العناصر الغذائية المفيدة التى يحتاجها.

يرغب عدد كبير من أصحاب الوزن الزائد في معرفة حقيقة فاعلية الكيوي للتنحيف السريع حيث أنه من أشهر الأطعمة المستخدمة فى عمل الديتوكس الذي ينصح به العديد من الأطباء وخبراء التغذية للمساعدة فى إنقاص الوزن وتخليص الجسم من السموم .

هذا بالإضافة إلى أن الكيوي يحتوى على مواد تزيد ن معدل الحرق وتجعله أسرع بكثير وتساعد فى التخلص من الكوليسترول مما يجعل الأطباء ينصحون بالاستعانة بـ الكيوي للتنحيف السريع والحصول على الجسم الصحى والرشيق.

ويستخدم الكيوي للتنحيف السريع بطرق متعددة منها تناوله مع الزبادي أو قبل النوم مباشرة مما يساعد في علاج السمنة والوزن الزائد

نقدم لكم أهم فوائد الكيوي للتنحيف السريع وأفضل طرق استخدامه للتمكن من حرق الدهون بسرعة وأنسب توقيت لاستخدامه.





قشر الكيوي للتنحيف

انتشرت فى السنوات الأخيرة صيحة استخدام قشر الكيوي للتنحيف السريع وإنقاص الوزن .. فهل هذا حقيقي؟

نعم، يمكن استخدام قشر الكيوي للتنحيف حيث أنه يعمل على تحسين مستويات الكوليسترول كما أن تناول حبتين من الكيوي يوميًا لمدة ثمانية أسابيع يزيد من مستويات الكوليسترول الحميد للقلب ، ويزيد مستويات مضادات الأكسدة في الدم ويقلل من الأكسدة الخطيرة لكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).

هل الكيوي يحرق الدهون

ومن أكثر الشائعة بين من يرغبون في إنقاص الوزن هى: هل الكيوي يحرق الدهون؟ .. وفي الحقيقة الكيوي فعال في حرق الدهون الزائدة وإنقاص الوزن حيث أنه غني بخصائص الطبيعة ، الكيوي مصدر غني بفيتامين سي وفيتامين ك وفيتامين هـ وحمض الفوليك والبوتاسيوم ، مما يجعله جرعة مثالية من الصحة.

الكيوي ليس مفيدًا فقط لتعزيز التمثيل الغذائي ، بل إنه يحسن الهضم، نظرًا لوجود إنزيم الأكتينيدين ، يساعد الكيوي في هضم البروتينات وتكسير جزيئات الدهون ، مما يساعد في النهاية في تسهيل حركة الأمعاء.

لتحضير عصير الكيوي البسيط ، كل ما تحتاجه هو بعض مكعبات الكيوي الطازجة واللبن والعسل وبعض اللوز، في الواقع يمكنك صنع مزيجك الخاص حسب اختيارك للمكونات الصحية، والعصائر الصحية ليست أقل من وجبة ويمكن أن تبقيك مشبعًا لفترة أطول من الوقت.

ويمكنك جعل الكيوي أكثر صحة من خلال تحضيره بحليب اللوز وتزيينه ببعض اللوز المحمص المسحوق أو إضافته لسلطة الفواكه أو الزبادى خالي الدسم.



فوائد الكيوي للرجيم قبل النوم

ويبحث كثيرون عن فوائد الكيوي للرجيم قبل النوم حيث أنه من أكثر أنواع الفواكه الفعالة فى حرق الدهون وإنقاص الوزن وتساعد الجسم على حرق الدهون خلال فترة النوم، هذا بالإضافة إلى أن الكيوي فاكهة منخفضة السعرات الحرارية ومغذية للغاية وتحتوي فاكهة واحدة فقط على 42 سعرة حرارية وكمية كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك 71 ٪ من القيمة اليومية لفيتامين سي حيث يوفر للرجال والنساء 23٪ و 31٪ على التوالي من فيتامين K الذي يحتاجون إليه كل يوم.

يحتوي الكيوي على كمية مناسبة من حمض الفوليك والبوتاسيوم هذا بالإضافة إلى العديد من المعادن الغذائية النادرة التى لاتوجد فى أى فاكهة أخرى بسهولة، وعلاوة على ذلك فإن تناول الكيوي قد يفيد صحة الجهاز الهضمي ويقلل الالتهاب ويقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، وترجع هذه التأثيرات إلى الكميات العالية من الألياف ومضادات الأكسدة الكاروتينية التي توفرها

وفقًا للدراسات حول قدرتها على تحسين جودة النوم ، قد يكون الكيوي أيضًا أحد أفضل الأطعمة التي يجب تناولها قبل النوم.

في دراسة استمرت 4 أسابيع ، تناول 24 بالغًا ثمرتي كيوي قبل النوم بساعة واحدة كل ليلة. في نهاية الدراسة ، نام المشاركون بنسبة 42٪ أسرع مما كانوا عليه عندما لم يأكلوا أي شيء قبل النوم.

بالإضافة إلى ذلك ، تحسنت قدرتهم على النوم طوال الليل دون الاستيقاظ بنسبة 5٪ ، بينما زاد إجمالي وقت نومهم بنسبة 13٪ تقريبا .

تُنسب تأثيرات الكيوي المعززة للنوم أحيانًا إلى مادة السيروتونين وهو مادة كيميائية في الدماغ تساعد على تنظيم دورة النوم ، كما تم اقتراح أن مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات الموجودة في الكيوي ، مثل فيتامين C والكاروتينات ، قد تكون مسؤولة جزئيًا عن آثارها المعززة للنوم

هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة العلمية لتحديد الآثار التي قد يكون للكيوي في تحسين النوم، ومع ذلك وقد يساعدك تناول 1-2 حبة كيوي متوسطة الحجم قبل النوم على النوم بشكل أسرع والبقاء نائمًا لفترة أطول وبالتالي فإن الكيوي غني بالسيروتونين ومضادات الأكسدة ، وكلاهما قد يحسن نوعية النوم عند تناوله قبل النوم.

فوائد الكيوي مع الزبادي



ويرغب البعض في معرفة حقيقة فوائد الكيوي مع الزبادي للتنحيف حيث يعتقد أنه من الوجبات الخفيفة التى تساعد في إنقاص الوزن.

ويمكن استخدام الكيوي للتنحيف من خلال خلط بعض شرائح الكيوي مع الزبادي للحصول على مزيج مثالي من البروبيوتيك والبريبايوتكس، كما أن فاكهة الكيوي الخضراء والذهبية تحتوي على إنزيم طبيعي يسمى الأكتينيدين الذي يكسر البروتين ويصنع تتبيلة لذيذة، كما يمكن إضافة الكيوي إلى الماء المنقوع ، أو إلقائه في عصير ، أو استخدامه كطبق سلطة.





بديل الكيوي في الرجيم

يرغب بعض الأشخاص في إيجاد بديل الكيوي في الرجيم لأنهم لا يحبون مذاقه أو لأنه لايتوفر بسهولة فى المنطقة المقيمين فيها، وفي الحقيقة لاتوجد أى فاكهة تغني عن الأخرة تماما ولكن يمكن الاستعانى بمجموعة متنوعة من الأطعمة وأهمها الليمون أو الفراولة أو البرتقال حيث أن كل منهم يدعم الجسم بكمية مناسبة من فيتامين سي كا يساهم فى تحسين معدل حرق الدهون مما يساعد فى إنقاص الوزن بسرعة.

المصادر:

goodhousekeeping

healthline

timesofindia