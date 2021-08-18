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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري تغذية: التوت البري يزيد معدل حرق الدهون داخل الجسم

التوت البري
التوت البري

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري تغذية علاجية، إن هناك إمكانية لتقليل الشهية وملء المعدة بالألياف، من خلال تناول الأعشاب الطبية، وفي نفس الوقت العمل على زيادة معدل الحرق، مضيفًا أن عشب السيليم أو الكونجاك يزيد حجمه داخل المعدة، وبالتالي تقل شهية مريض السمنة.

 

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك بعض النباتات التي تزيد من معدل الحرق مثل التوت البري الذي يساعد على تكسير الدهون، وزيادة معدل الحرق، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن بنسبة تتراوح ما بين 8 لـ12 كيلو في الشهر من خلال كورسات علاجية.

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ولفت إلى أن إنقاص الوزن بنسبة كبيرة يؤدي إلى شحوب الوجه، والتأثير على الصحة العامة للجسم، ولذلك خفض الوزن يجب أن يكون بصورة علمية، ومن خلال المتابعة مع الطبيب المختص. 
 

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