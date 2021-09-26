خالد الصاوي: تأثرت بشخصيتي في فيلم الفيل الأزرق وزوجتى كادت تفقد الوعي

كشف الفنان خالد الصاوي عن فن التشخيص والاندماج في أعماله الفنية وذلك خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والذي تستمر فعاليات دورته الـ37 حتى 30 سبتمبر الحالى.

وقال خالد الصاوي خلال الندوة : كنت في بداية حياتى الفنية أسهر من هذا الأمر وخاصة فكرة معايشة الشخصية بداخل الممثل حتى بعد تقديمها على الشاشة.



وأضاف خالد الصاوي : حرصت كثيرا من خلال أعمال ان تدرسها جيدا وتذاكر أبعادها بشكل كبير ودقيق ولعل من أبرز هذه الشخصيات شخصيتي في فيلم الفرح والذي أخذ وقتا طويلا في مذاكرته وكان بالنسبة لى نقلة فنية حقيقة.



واوضح الصاوي : عندما قدمت فيلم الفيل الأرزق انتابتني حالة خاصة وتأثرت بالشخصية حتى بعد تقديمها على الشاشة وظللت متأثرا بها كثيرا، وقد كادت زوجتي تفقد الوعي عندما شاهدته لأول مرة.

وتحدث الفنان خالد الصاوي عن عمله كمحام": وقال وانا صغير كنت اريد ان اعمل في السياسة لذلك اتجهت للمحاماه اقتداء بوالدي الذي كان يتحدث في المرافعات بصيغة المجني عليه ويدافع عنه ليحقق العدل، فأخذت منه هذه الطريقة وبدأت أطبق ما تعلمته من والدي في حياتي والشخصيات التي جسدتها لأن كل إنسان له بصمة.



أفلام المهرجان

ويعرض للمكرمين أفلام خلال فعاليات المهرجان فالفنان خالد الصاوي اختار فيلم للايجار، وسلوي عثمان اختارت فيلم عفاريت الأسفلت، ويعرض فيلم الجوع للمخرج علي بدرخان، وحبيبي دائما للراحلة كوثر هيكل ، وضحك ولعب وجد وحب لمدير التصوير طارق التلمساني، وفيلم كلام في الممنوع للمخرج الكبير عمر عبد العزيز.

