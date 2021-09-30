نشرة المرأة| أعراض نقص فيتامين b12 عند النساء.. وأهمية الحصول علي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

أعراض نقص فيتامين ب 12 الذى يلعب دورًا أساسيًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي ، بالإضافة إلى الأداء السليم لجهازك العصبي.

يوجد فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية ، بما في ذلك اللحوم والأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان.

هل يجب القلق إذا تخلفت عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟ وما المدة التي يجب أن تفصل بين جرعتي لقاح "كوفيد-19"؟ كلها أسئلة تتبادر إلي ذهن الجميع خلال الفترة الحالية.

وتعتمد المدة بين جرعتي اللقاح على نوع اللقاح الذى يتم تلقيه وتفصل فى المتوسط بين معظم اللقاحات خاصة اللقاحات ذات الجرعتين مدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بين الجرعتين.

أعراض النوبة القلبية غالبًا ما تتجاهلها الكثير من النساء فقد تعاني النساء من عدم الراحة في الصدر ويجب فحص ضغط الدم بانتظام لتجنب النوبات القلبية

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن الضغط غير المريح أو الانضغاط أو الامتلاء أو الألم في وسط صدرك هو أحد علامات النوبة القلبية الرئيسية لدى النساء.

تعد حلاوة المولد من أبرز العادات المصرية القديمة حيث يتناول الجميع أصناف معينة من حلاوة المولد احتفالا بـ المولد النبي الشريف.

ولكن تكلفة شراء جميع أنواع حلوى المولد من أكثر الأشياء التى ترهق الأسرة المصرية فى هذا التوقيت كل عام لأن تكلفة الأنواع المصنوعة من مكونات جيدة مرتفعة جدا.

اتباع نظام غذائي نباتي ليس خطرًا تعد أحد التحديات الرئيسية المرتبطة بهذا النظام الغذائي هو نقص التغذية. في حين أن اتباع أسلوب حياة نباتي يمكن أن يكون له العديد من الفوائد الصحية مثل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 ، وإدارة الوزن الصحي ، وتحسين التمثيل الغذائي ، إليك أهم المكملات الغذائية لمن يتبعون النظام الغذائى النباتى وفقا لموقع بولد سكاى الهندى