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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| أعراض نقص فيتامين b12 عند النساء.. وأهمية الحصول علي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

أعراض نقص فيتامين b12 عند النساء

أعراض نقص  فيتامين ب 12 الذى يلعب دورًا أساسيًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي ، بالإضافة إلى الأداء السليم لجهازك العصبي.

يوجد فيتامين ب 12  بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية ، بما في ذلك اللحوم والأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان.

هل من المهم الحصول علي الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. دراسة تحسم الجدل

هل يجب القلق إذا تخلفت عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟ وما المدة التي يجب أن تفصل بين جرعتي لقاح "كوفيد-19"؟ كلها أسئلة تتبادر إلي ذهن الجميع خلال الفترة الحالية.

وتعتمد المدة بين جرعتي اللقاح على نوع اللقاح الذى يتم تلقيه وتفصل فى المتوسط بين معظم اللقاحات خاصة اللقاحات ذات الجرعتين مدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بين الجرعتين.

أبرزها الم الذراع ..أعراض النوبة القلبية عند النساء انتبهى إليها

أعراض النوبة القلبية  غالبًا ما تتجاهلها الكثير من النساء  فقد تعاني النساء من عدم الراحة في الصدر ويجب فحص ضغط الدم بانتظام لتجنب النوبات القلبية

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن الضغط غير المريح أو الانضغاط أو الامتلاء أو الألم في وسط صدرك هو أحد علامات النوبة القلبية الرئيسية لدى النساء. 

هل يمكن عمل حلوى المولد بالمنزل؟.. إليك أسهل الخطوات بالفيديو

تعد حلاوة المولد من أبرز العادات المصرية القديمة حيث يتناول الجميع أصناف معينة من حلاوة المولد احتفالا بـ المولد النبي الشريف.

ولكن تكلفة شراء جميع أنواع  حلوى المولد من أكثر الأشياء التى ترهق الأسرة المصرية فى هذا التوقيت كل عام لأن تكلفة الأنواع المصنوعة من مكونات جيدة مرتفعة جدا.

6 مكملات غذائية يجب أن يتناولها من يتبعون النظام النباتي

اتباع نظام غذائي نباتي ليس خطرًا تعد  أحد التحديات الرئيسية المرتبطة بهذا النظام الغذائي هو نقص التغذية. في حين أن اتباع أسلوب حياة نباتي يمكن أن يكون له العديد من الفوائد الصحية مثل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 ، وإدارة الوزن الصحي ، وتحسين التمثيل الغذائي ، إليك أهم المكملات الغذائية لمن يتبعون النظام الغذائى النباتى وفقا لموقع بولد سكاى الهندى 

موقع صدى البلد الأخبار المهمة مجالي المرأة والصحة اللقاحات علامات النوبة القلبية

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