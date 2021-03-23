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نظام غذائي للوقاية من أمراض القلب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:31 م
نظام غذائي للوقاية
نظام غذائي للوقاية من امراض القلب
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اسماء محمد

تعد امراض القلب من ابرز الاسباب الرئيسية للوفاة فى العالم وهى مرتبطة بشكل وثيق بالنظام الغذائي الذي نتبعه وأظهرت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والغنية باللحوم والأجبان المصنعة قد تؤثر على قصور القلب .

ووفقا لما جاء فى موقع " webmd"  قال دكتور " Longjian Liu " بكلية الصحة العامة بجامعة دريكسيل في فيلادلفيا ، إن الفشل في تناول ما يكفي من الخضار وفول الصويا والأسماك يمكن أن يكون له نفس التأثير كما توصلت بعض الدراسات إلى أن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات ، من ناحية أخرى ، مرتبط بتحسين وظائف الأوعية الدموية.

اليكم مجموعة من النصائح لنظام غذائي صحي للقلب :
تناول الخضار والفواكه الطازجة والمجمدة والمعلبة بدون الصلصات عالية السعرات الحرارية والملح والسكريات المضافة.
زيادة تناول الألياف عن طريق تناول الفاصوليا ومنتجات الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.
استخدم الزيوت النباتية السائلة بدلًا من الدهون الصلبة.
قلل من المشروبات والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة والأشكال الشائعة من السكريات المضافة هي السكروز ، الجلوكوز ، الفركتوز ، المالتوز ، سكر العنب ، شراب الذرة ، عصير الفاكهة المركز ، والعسل.
اختر الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة. الأشكال الشائعة من الحبوب الكاملة هي القمح الكامل ، الشوفان أو دقيق الشوفان ، الجاودار ، الشعير ، الذرة ، الفشار ، الأرز البني ، الأرز البري ، الحنطة السوداء ، triticale ، البرغل (القمح المكسور) ، الدخن ، الكينوا ، والذرة الرفيعة.
قلل من المعجنات ومنتجات المخابز ذات السعرات الحرارية العالية مثل الكعك والكيك .
ادمج بدائل اللحوم النباتية في الوصفات المفضلة.
اختر الحليب ومنتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم.
تشجيع استهلاك الخضار والفواكه الكاملة بدلًا من العصائر.
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