أعراض الرجال غير النساء.. دراسة: ظاهرة مخيفة تهدد مرضى كورونا

في محاولة لفهم طبيعة كورونا بشكل أدق، عكف باحثون على دراسة ظاهرة يسببها الفيروس وتمتد لمدة تصل إلى 6 أشهر كاملة من التعافي.

وكشف الباحثون أن أكثر من ثلث من أصيبوا بـ «كوفيد_ 19» سيستمر معهم عرض واحد على الأقل لعدة أشهر، فيما يطلق عليه العلماء اسم «كوفيد الممتد».

ودرس باحثون من جامعة أكسفورد ومركز أكسفورد للأبحاث الطبية الحيوية والمعهد الوطني للبحوث الصحية في بريطانيا، ظاهرة «كوفيد الممتد» على عينة تشمل أكثر من 270 ألف شخص شفي من فيروس كورونا.



ووجد الباحثون، وفقًا للنتائج التي سلطت عليها الضوء صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن 37% من العينة عانوا على الأقل عرضاً واحداً امتد لفترة من 3 إلى 6 أشهر.

وشملت الأعراض الممتدة الأكثر شيوعا مشاكل التنفس والجهاز الهضمي والإرهاق وآلام الجسم، وأحيانا القلق والاكتئاب.

وقال الزميل الأكاديمي في المعهد الوطني للبحوث الصحية، ماكس تاكيت، إن نتائج الدراسة تؤكد أن نسبة كبيرة من مصابي كورونا من جميع الأعمار يمكن أن تتأثر بأعراض وصعوبات ممتدة في الأشهر الستة التالية للإصابة.

وأضاف أنه تم تشخيص أكثر من ثلث من أجريت عليهم الدراسة بواحد على الأقل من أعراض كوفيد الممتد، لفترة استمرت من 3 إلى 6 أشهر بعد الإصابة بكورونا.

كما أوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة «بي إل أو إس ميديسن» الطبية، أن الأعراض الممتدة كانت أكثر وضوحا مع مرضى كورونا الذين أدخلوا المستشفى، كما كانت أكثر شيوعا عند النساء.

وخلصت أيضا إلى أن كبار السن والرجال عانوا أعراضا ممتدة من صعوبات التنفس أكثر من غيرهم، بينما تركزت معاناة الأقل سنا والنساء في الصداع ومشاكل الجهاز الهضمي.