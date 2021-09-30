هل من المهم الحصول علي الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. دراسة تحسم الجدل

هل يجب القلق إذا تخلفت عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟ وما المدة التي يجب أن تفصل بين جرعتي لقاح "كوفيد-19"؟ كلها أسئلة تتبادر إلي ذهن الجميع خلال الفترة الحالية.



وتعتمد المدة بين جرعتي اللقاح على نوع اللقاح الذى يتم تلقيه وتفصل فى المتوسط بين معظم اللقاحات خاصة اللقاحات ذات الجرعتين مدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بين الجرعتين.

ووفقا لموقع cdc.gov من المهم تلقي الجرعة الثانية إذا فاتتك بالفعل حتى بعد بضعة أسابيع فلا غنى عن الجرعة الثانية فى بعض اللقاحات فهي التي تعزز الجهاز المناعي وتكون استجابة الأجسام المضادة وتطور ذاكرة مناعية تدوم لفترة طويلة.

ووفقا لتقرير نشره الموقع، تحتاج معظم اللقاحات إلى جرعات إضافية لأن المناعة تتضاءل بمرور الوقت، ويمكن للفيروس المسبب للمرض أن يتغير ولا يوفر اللقاح الأصلي حماية جيدة.

دفاعك ضد المرض



على الجانب الآخر يزيد تناولك للجرعة الثانية من محاربتك للمرض، وأظهرت نتائج بعض الدراسات أنه بعد الجرعة الثانية، كان لدى الأشخاص كميات أكبر من الأجسام المضادة لمحاربة الفيروس، وزادت فعالية اللقاح.

خطر تجاهل الجرعة الثانية

ووفقا للتقرير الذي نشره الموقع، أن الجرعة واحدة قد توفر حماية أكبر من عدم تلقي التطعيم، لكن الأشخاص الذين تناولوا جرعة واحدة فقط سيكونون أقل حماية مما كانوا عليه قبل ظهور متغير دلتا بشكل حاسم.



وعلى الرغم من عدم نشر هذه النتائج رسميًا بعد، إلا أن الأدلة قوية على أن الحصول على جرعة ثانية من اللقاح يزيد من حمايتك من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، لذا فإن تناول الجرعة الثانية من اللقاح أمر بالغ الأهمية.