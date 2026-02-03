الشباب والرياضة توافق علي خطة عملها.. ورئيس اللجنة : سيكون لنا أنياب في الحق

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، علي خطة عملها خلال دور الانعقاد الاول ، من الفصل التشريعي الثالث.

واكد النائب محمد مجاهد ، رئيس اللجنة ،خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء ،إن اللجنة ستسعى لممارسة دورها الرقابي ، علي أكمل وجه ، من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب المصري ، من أجل مساعدتهم علي ممارسة الرياضة،قائلا : اللجنة سيكون لها انياب في الدفاع عن الحق في مختلف الملفات الشبابية والرياضية ".

وجاءت خطة عمل لجنة الشباب فيما يخص الجانب التشريعي ، في التركيز علي استكمال المنظومة التشريعية ، من خلال دراسة اللجنة اقتراحات تشريعية جديدة ،مكملة للقوانين القائمة دون تعارض معها ، منها اقتراح تشريع لتنظيم الطب الرياضي وحماية اللاعبين ، فضلا عن اقتراح تشريع بإنشاء صندوق رعاية قدامي الرياضيين ،واقتراح تشريع لتنظيم وتسجيل واعتماد الاكاديميات الرياضية الخاصة .

كما يتضمن الجانب التشريعي ، اقتراح تشريع بإنشاء هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا ، الي جانب اقتراح تشريع بشأن آيلولة ملكية واستبدال الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية ، وذلك بالإضافة إلي ما يحال الي اللجنة من مشروعات قوانين واقتراحات بقوانين من رئس البرلمان وفقا لحكم المادة ٤٦ من اللائحة.

اما بالنسبة للمحور الرقابي تضمن خطة عمل اللجنة ،تنظيم زيارات ميدانية لمتابعة مشكلات مراكز الشباب من خلال الواقع الفعلي ،فضلا عن المتابعة الدورية لتوصيات اللجنة فيما يخص طلبات الاحاطة التي تناقشها ، من خلال عقد اجتماعات مع الجهات المعنية ،لمناقشة التحديات وتقديم مقترحات لمعالجة المعوقات لضمان تحقيق النتائج المرجوة .