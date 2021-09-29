مكافحة كورونا : شرطان للوصول إلى مناعة القطيع .. فيديو

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، إن مصر صنفت من قبل "بلومبرج" من افضل الدول الأكثر قدرة علي مواجهة كورونا وتصنيفها 36 عالميا ، مؤكدا أن الفتح التام للبلاد الأن سيكون له عواقب وخيمة.



وأضاف النادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأى عام " المذاع علي قناه " تن "، أن مستوي التطعيم في مصر لم يصل الأن إلي المستوي المطلوب وهذا يمنعنا من الفتح حتي لا تزيد أعداد إصابات فيروس كورونا ، مشيرا ألي إن الجميع يسعي الأن إلي تحقيق مناعة القطيع.



وأوضح محمد النادي ، أن مناعة القطيع لن يتم اكتسابها إلا بشرطين احدهما جائز والثاني يتسبب في حدوث مشكلة الأول هو أن يتم اكتساب الشعب الكامل للعدوي وهذه مشكلة كبيرة اذا حدثت يتبقى الشرط الثاني وهو تطعيم جميع المواطنين.