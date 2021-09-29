كيف تميز بين حلوى المولد الفاسدة والصالحة .. خبير تغذية يوضح

إعداد المصريون على شراء حلوى المولد خلال هذه الأيام بمناسبة اقتراب المولد النبوى، ففى إطار هذا السياق يمكنك التعرف على الفوائد والأضرار لحلوى المولد والمرضى الممنوعين من تناولها، والطريقة الصحيحة لتناولها .

وأوضح خبير التغذية حسن محمد أن فوائد حلوى المولد هي:



- أنها لا تعتمد على الكربوهيدرات فقط، بل تحتوى على قدر كبير من الزيوت غير المشبعة، وهى صحية جدا ويحتاجها الجسم والمخ، فضلا عن احتوائها على "أوميجا 3" وقدر جيد من البروتين النباتى والفيتامينات والأملاح المعدنية.

- يستفيد منها الأطفال أكثر من الكبار، لأنها تقوى الذاكرة لديهم وتزيد القدرة على التركيز والانتباه وترفع قدرة الذكاء، ما ينعكس على مستواهم الدراسى بالإيجاب.

وحذر خبير التغذية من الإسراف في تناول كميات الحلوى اليومية لاحتوائها على قدر عال من السكريات، والامتناع عن الأنواع الأخرى من الحلويات والمواد السكرية ذات الألوان المصنعة خلال اليوم الذي تأكل فيه حلوى المولد النبوى.

أسرار شراء حلاوة المولد



- احذر من شراء حلويات المولد من الأماكن العامة التي لا تضع تفاصيل لأى منتج عليها.

_ يجب اختيار البقوليات وجوز الهند والملبن والبعد عن أنواع الحلوى غير المعروفة.

_ ابتعد عن أي منتج يحتوي على ألوان صناعية.

_ لا تلجأ لشراء المنتجات غير المغلفة.

_ لا تكثري من شراء أنواع الحلوى المختلفة واكتفت بشراء 5 أنواع فقط.

أسس اختيار بعض الأنواع الشهيرة من حلوى المولد

النواشف "أصابع العلف"

تعتبر قطع العلف "السمسمية والحمصية والفولية" من أهم النواشف وحلويات المولد، ولكن لا تنسى أن منها الطازج الجيد ومنها الفاسد الذي لا يصلح للأكل، فعليك اختيار القطع ذات المكسرات فاتحة اللون وذات الرائحة الحلوة العطرة والتي يضاف لها ماء ورد، أو الزهر، كما يكون قوامها متماسكا؛ ليست بصلبة ولا بلينة.



ولكن ابتعدي تمامًا عن المكسرات المجروشة، أو داكنة اللون أو القطع المحترقة، وكذلك لا تشتري الحلوى التي لها رائحة سيئة، ويمكنك تجربة قطعة واحدة من كل صنف لتتأكدي من هذه المواصفات قبل الشراء.

الملبن

ينقسم الملبن لعدة أنواع، فمنه الأبيض السادة، والمضاف له المكسرات، وملبن الحبل، والملبن الألوان المضاف له السكر، وفي جميعها عليك اختيار القطع الطرية ذات اللون الصافي والمغلفة جيدا.

أما طرق اختيار الملبن الحبل أو السادة، فتأكدي من أن الموضوع عليه سكر بودرة وليس دقيق، لأنه بالتأكيد سيكون الأفضل في الطعم والمكونات.

اللديدة والقشطة والشكلمة

من أهم الطرق اختيار باقي حلويات المولد المخبوزة مثل الشكلمة والقشطة واللديدة والبسيمة، فحص تاريخ الصلاحية والتغليف الجيد، وأن يكون الغلاف محكم وسليم دون ثقوب أو انتفاخات، كما يمكنك معرفة إذا كانت طازجة أم لا من رائحتها الجيدة أيضا بحيث تكون مثل رائحة المخبوزات الطازجة، ولا بد أن تكون لينة لا جافة، فهي بذلك طازجة وليس مخزنة.​

الطريقة الصحيحة لتناول مريض السكر لحلوى المولد



حذَّر الدكتور أحمد سند، استشارى أمراض السكر والكلى، مريض السكر من تناول حلويات المولد لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات التى تساعد على رفع معدل الكوليسترول والسكر، ما يؤثر على صحة المريض.

وأكد "سند" أن الأمور التى يفعلها السكر فى جسد الإنسان هي الإصابة بالتوتر فى الأوعية الدموية، حيث تسبب السكريات المُضافة الزائدة، زيادة الأنسولين فى مجرى الدم، ما يؤثر سلبًا على نظام الدورة الدموية والشرايين، كما يزيد السكر من انتاج الكوليسترول السيئ، الذي يؤثر سلبًا على صحة المريض.

ونصح مريض السكر بعدم تناول تلك الحلويات ولكن إذا دعته شهيته يمكنه تناول من 2 - 3 قطع صغيرة، بشرط مقابل كل قطعة زائدة أن يمارس المريض المشي لمدة نصف ساعة على الأقل، والامتناع عن تناول بعض الأنواع مثل السمسمية والفولية والحمصية والملبن، ويمكن تناول الأنواع الأخرى مثل البندقية والفسدقية، أى الأنواع التى لا تحتوى على نسبة سكر عالية، فى المقابل تناول أى من المشروبات بدون سكر.

أضرار الإفراط فى تناول حلوي المولد:

حذر الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية من الإفراط من تناول حلويات المولد نظرا لارتفاع السعرات الحرارية التى تحتويها والتي تؤدي إلى اكتساب الوزن الزائد وأضرار صحية بالغة لمرضى السكر والقلب والكوليسترول.

1- ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

2- تعتبر حلوى الملبن من أكثر الحلويات المضرة لمرضى القلب والسكر لاحتوائها على السكر الأبيض والجلوكوز السائل.

3- تسبب تسوس الأسنان خاصةً للاطفال.

4-تزيد من كسب الوزن.

5-رائحة نفس كريهة.

6-صداع.

ما هي حلوى المولد الممنوعة من التناول

الحلوى الممنوعة من تناولها هي حلوى المولد ذات السكر العالي و الغير مخزنة بشكل صحيح والمشتراه من مصدر غير موثوق .