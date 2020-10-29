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محافظات

السمسمية والفولية أساسى..إقبال على شراء حلوى المولد النبوي الشريف في الدقهلية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:59 ص
حلوى المولد النبوي
حلوى المولد النبوي الشريف
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همت الحسيني
توافد العديد من المواطنين من أبناء الدقهلية بشكل كبير على محلات حلويات المولد النبوى الشريف لشرائها، حيث توجد منها أشكال متعددة وكثيرة منها السمسمية والفولية والعلف والحمصية والملبن وغيرها من الأنواع المتعددة والمعروفة والمعتاد عليها.

وشهدت الأسواق إقبالا على شراء عروسة وحصان المولد بصورة كبيرة حيث يتم شراؤها من قبل الآباء والأمهات لأطفالهم حيث أصبحت مطلبا شعبيا فى كل احتفالية.

والتقى صدى البلد" أحد أصحاب المحلات الخاصة بحلوى المولد النبوى ويدعى الحاج شعبان الشبيشى وقال "بقالى 45 سنة بفرش بالمنصورة ، أنا أصلا من طنطا بس هنا بقى ليا زباين فى مناسبات الاسراء والمعراج والمولد النبوى الشريف ، والحمد لله الإقبال كويس والأسعار كويسة وأكتر حاجة ببقبل عليها المواطنين الحلاوة العلف وكل سنة وأنتم طيبين".

بينما قال أحد المواطنين ويدعى سامى عوض مدرس " فى محلات أسعارها عالية ، احنا متعودين نشترى من أماكن معينة أسعارها كويسة ومش مرتفعة زى المحلات الكبيرة وكمان بتبقى طعمها كويس جدا واطفالى بيشتروا العروسة الحلاوة لانهم بيحبوها جدا".

اما منال فوزى " موظفة فتقول " رغم أزمة كورونا بس الناس بتخرج تشترى موسم وبنفرح ولادنا جبت لبنتى عروسه حلاوة وابنى حصان، حاجات بسيطه بتفرحهم وجبت حلاوة علف والاسعار مش عاليه الكيلو ب٦٠ جنيه ، وربنا ينجى مصر من ازمة كورونا دى".

السمسمية والفولية أساسى..إقبال على شراء حلوى المولد النبوي الشريف في الدقهلية
السمسمية والفولية أساسى..إقبال على شراء حلوى المولد النبوي الشريف في الدقهلية
السمسمية والفولية أساسى..إقبال على شراء حلوى المولد النبوي الشريف في الدقهلية
السمسمية والفولية أساسى..إقبال على شراء حلوى المولد النبوي الشريف في الدقهلية
السمسمية والفولية أساسى..إقبال على شراء حلوى المولد النبوي الشريف في الدقهلية
السمسمية والفولية أساسى..إقبال على شراء حلوى المولد النبوي الشريف في الدقهلية

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