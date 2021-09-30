أخبار الرياضة| حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي.. وبن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لـ الزمالك

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة، منذ الساعات الأولى من مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، حول الرياضة المحلية، والعربية، والعالمية.

وجاءت أبرز الأخبار كالتالي:

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

لا صوت يعلو في الزمالك علي صوت التجديد للنجم المغربي أشرف بن شرقي خاصة في ظل الأزمات التي تواجه القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

محدش يلوى دراعنا.. شوبير: رئيس الزمالك يثور على اللاعبين

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس إنهاء مسؤولي نادي الزمالك، أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد رفضهم النزول للتدريبات أول أمس الثلاثاء.

التألق أو العودة للزمالك.. مدرب جالاتا سراي يمنح مصطفى محمد فرصة أخيرة

أكد تقرير صحفي أن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي، قرر منح مصطفى محمد لاعب الفريق المعار من نادي الزمالك، فرصة أخيرة لاستعادة مستواه، قبل حسم مصيره مع النادي التركي.

لم يستبعد أحد ..اعتماد جميع المرشحين فى انتخابات نادى الإسماعيلي

قام مسئولو نادي الإسماعيلي بتسليم الجهة الإدارية و اللجنة الأوليمبية الكشف النهائي الخاص بالمرشحين لمجلس إدارة النادي خلال الدورة القادمة 2021/2025.

شوبير يحسم الجدل حول رحيل علي معلول عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات تجديد التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، لتعاقده مع القلعة الحمراء.

صراع العمالقة.. صلاح ينافس رونالدو على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

ينافس النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن شهر سبتمبر الجاري.

بطلب من الفيفا.. اتحاد الكرة يخاطب الأندية المصرية

خاطبت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد لموافاته بالتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للعرض على الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA حسب طلبه.

5 وديات قوية ..الإسماعيلي يعلن الطوارئ قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد

اتفق الجهاز الإداري بالنادي الإسماعيلي على تنظيم 5 مباريات ودية خلال معسكر الفريق الجاري حاليًا بمدينة الإسكندرية و المقرر استمراره حتى يوم 12 أكتوبر المقبل.

الزمالك يتعاقد مع معاذ علاء لمدة 5 مواسم

كشف بدر حامد، رئيس قطاعات الناشئين، المدير الفني للقطاعات بنادي الزمالك، عن حصول النادي على توقيع حارس المرمى معاذ علاء مواليد ٢٠٠٣ قادما من فريق هويدي الفيوم.

خلفا لـ كومان.. إنريكي يكشف موقفه من العودة لـ برشلونة

كشف لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن موقفه من العودة لتدريب برشلونة، خلفا لـ الهولندي رونالد كومان.