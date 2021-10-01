6 خدمات يقدمها صندوق التكافل بالجامعات للطلاب غير القادرين .. تعرف عليها

بدٱت جامعة حلوان استقبال أوراق التقدم للجامعة من الطلاب المستجدين المرشحين إليها عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسى ٢٠٢١-٢٠٢٢ .

فعلت كليات الجامعة خدمات صندوق التكافل الاجتماعى لمساعدة الطلاب غير القادرين و توفير الدعم الكافى لهم خلال دراستهم بالجامعة .

ويشترط صندوق التكافل المركزي بالجامعة مع صناديق التكافل بالكليات في تقديم عدد من الخدمات والمساعدات للطلاب ومنها :

سداد الرسوم الدراسية للطلاب.

سداد رسوم المدينة الجامعية.

شراء الكتب والمذكرات لكل فصل دراسي.

توفير ملابس للطلاب.

توفير الرعاية الصحية والخدمات العلاجية.

مساعدات مادية لحالات الطوارئ والوفاة.



وقد أعلنت جامعة حلوان أوارق التقدم للكلية للمستجدين و شملت :

1/ اصل شهاده الثانويه العامه وخمس صور منها .

2/ شهاده ميلاد الرقم القومي وخمس صور منها.

3/ عدد خمس صور من البطاقه الشخصيه .

4/ عدد 10 صور شخصيه .

5/ اصل بطاقه الترشيح وخمس صور منها .

6/ طلب الالتحاق مطبوع على النت .

7/ نموذج 2 جند (للطلاب الذكور).

8/ بطاقة 6 او 7 جند (للطلاب الذكور) للمواليد 2001 وما قبلها.

9/ طوابع جامعه حلوان للكشف الطبي خزينة الكلية.

10/ في حاله وجود حافز رياضي يحضر اصل نتيجه الحافز الرياضي.

11/ يسلم الملف في دوسيه بلاستيك بكبسولة.

12/ ملحوظه لم يتم استلام ملفات الا بعد اجراء الكشف الطبي وسداد الرسوم.