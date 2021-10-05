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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم سجدة التلاوة أثناء الصلاة.. أزهري يوضح

حكم سجدة التلاوة
حكم سجدة التلاوة أثناء الصلاة

« حكم سجدة التلاوة أثناء الصلاة »ورد سؤال لبرنامج ” فتاوى الأزهر “ يقول صاحبه « حكم سجدة التلاوة أثناء الصلاة » ومن جانبه 

قال الشيخ ابو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء خلال رده على سؤال “ حكم سجدة التلاوة أثناء الصلاة ” عبر برنامج «فتاوى الأزهر» على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع الفيس بوك أنه على من يقرأ آية وجاء بها موضع سجود ،او سجدة تلاوة اثناء الصلاة عليه ان يستكمل صلاته وبعد أن ينهيها يسجد سجدة التلاوة .

 

هل يجوز ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن 

هل يجوز ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن ؟ ، ورد فيها أن سجدة التلاوة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عند قراءة القرآن وتركه أيضا حتى لا يشق على أمته ، فمن فعله أصاب السنة وحصل على الثواب ومن تركه ضاع عليه الأجر والثواب وقراءته للقرآن صحيحة ولا شيء عليه ، ويشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان، وعليه فإذا تلوت القرآن بغير وضوء من غير مس للمصحف فلا يجوز سجودك للتلاوة؛ لفقدك شرط الصحة.

هل يجوز ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن ؟ ، وجاء أن سجود التلاوة سُنة مؤكدة عقب تلاوة آية قرآنية فيها سجدة، وحدث أنه جلس أحد من الصحابة وقرأ قارئ فلم يسجد الجميع فقال لهم لما لم تسجدوا فقالوا له لو كنت سجدت لسجدنا وثبت أن سيدنا عمر رضى الله عنه كان يخطب ثم نزل فسجد عندما جاءت آية سجدة فنزل عند أصل المنبر وسجد ولو لم يسجد فلا شيء فى ذلك.

هل يجوز ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن ؟ ، كما أنها سنة مؤكدة في الصلاة وفي غير الصلاة، ولا يترتب على تركها إثم، ولكن الأفضل والأولى فعلها، و يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وسجود التلاوة أثناء قراءة القرآن الكريم ليس واجبًا إلا إن كان هذا وراء الإمام وسجد الإمام سجدة التلاوة فيجب متابعة الإمام فى هذا أما لو كنت لوحدك فهذا ليس واجبًا ولكنه سُنة فإن فعله الإنسان يأخذ الأجر وإن لم يفعله لا حرج عليه، ولكن يجب على من يسجد سجدة تلاوة أن يكون متوضأ ومستقبل القبلة وأن يكون المكان طاهرًا وأن يكون مستور العورة هذا بالنسبة للمرأة.

 

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