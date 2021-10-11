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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد محي نجم شهر أكتوبر على راديو إنرجي

محمد محي
محمد محي

اختارت محطة راديو إنرجي المطرب محمد محي ليكون نجم شهر أكتوبر، كعادة المحطة التي اتبعتها مؤخرا للاحتفاء بأعماله وأغانيه، خاصة أنه يعد أبرز نجوم التسعينات ويتمتع بمكانة كبيرة في قلوب محبيه وجمهوره. 

ستذيع محطة إنرجي 92.1 أغاني محمد محيي على مدار الساعة خلال شهر أكتوبر، قبل أن يحل ضيفا على إحدى برامجها الذي سيتم تحديده قريبا. 

ويحرص راديو إنرجي على اختيار نجم شهريا للاحتفاء بتاريخه وذكريات الجمهور مع ألبوماته وأغانيه واستضافتهم على رأسهم أصالة ونانسي عجرم ونوال الزغبي مؤخرا. 

أغاني محمد محي 

طرح الفنان محمد محي ، أحدث أغانيه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تحمل اسم ورقة وقلم، بعد فترة من تشويق جمهوره لها في نهاية أغسطس الماضي. 

اغنية ورقة وقلم للفنان محمد محيي، من كلمات: ايهاب عبده، والحان: مصطفي عوض، وتوزيع: رفيق عاكف، مهندس صوت: أمير محروس. 

من جهة أخرى ، عتد النجم محمد محيى إلى عالم تصوير الأغنيات بعد غياب فترة طويلة، وطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "مابقيتش شبهى".

 تدور فكرة الكليب عن الغدر والخيانة بعد قصة حب، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا أنه يبدأ فى حوار مع نفسه بعد التغيير والتحول الذى وقع عليه من تأثير هذا الحب الفاشل وغدر مدير أعماله لتواصله مع حبيبته وكذا غدر المنتج الخاص به وفسخ عقده بعد تأثره وعدم اهتمامه بعمله كمطرب إلا أن صديقه الوفى والذى قام بدوره الفنان محمد جمعه واستطاع تحفيزه وعودته مرة أخرى للغناء، فيجد نفسه يبيع الغالى بسهولة ويرى الحب حكاية عذاب.

كواليس كليب ما بقيتش شبهي

تم إعداد وتجهيز للتصوير منذ فترة مع المخرج نبيل مكاوى وتم الإستقرار على فكرة تعبر عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية. وشارك فى التصوير الفنان محمد جمعة، والشاعر مصطفى مرسى والملحن مدين والموزع الموسيقى بيرم. 
كليب "مابقيتش شبهى" كلمات مصطفى مرسى وألحان مدين وتوزيع موسيقى بيرم وهو من إنتاج شركة "R H  production - رمضان حسنى"  ومن توزيع شركة " digital sound"، وتم طرحه على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، وعلى محطات الراديو، وعلى شاشة قناة "مزيكا". 

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