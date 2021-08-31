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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ورقة وقلم.. محمد محيي يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

صدى البلد

طرح الفنان محمد محي ، أحدث أغانيه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تحمل اسم ورقة وقلم، بعد فترة من تشويق جمهوره لها.

اغنية ورقة وقلم للفنان محمد محيي، من كلمات: ايهاب عبده، والحان: مصطفي عوض، وتوزيع: رفيق عاكف، مهندس صوت: أمير محروس. 

كلمات اغنية ورقة وقلم

انا هكسب فيك ثواب 
من غير جرح وعذاب 
هبعد وهقول بتيجي علي أتفه الأسباب 
انا هبقي معاك كريم
مش هفتح سين وجيم
انا عايز بس اقولك في بينا حساب قديم 
هات ورقه وقلم وتعالي نحسب سوا
كام دمعه بكيتها عيني
كام جرح يقول دويني 
ياما قولت هتهنيني ماشوفتش يوم هنا انا 
هات ورقه وقلم 
وتعالي نحسب سوا 
اللي انت عملته فيا 
كِرهت الدنيا ديّه 
وعشان تحس بيا قدامك ١٠٠ سنه
هات ورقه وقلم 
انا عايز اديلك فكره 
ان ملكش معايا ولا ذكري 
حلوه تمحي الآلم 
واللي اتظلم ااه
قلبي الي عاش عمره في هواك ماحسبلهاش
دي ذكريات أليمه 
ماعدش ليها قيمه 
مابقاش في حته سليمه 
في قلبي من الآلم 
مش هندم اني سبتك 
ورميت ورا قلبي طوبتك 
بس انا ذنبي في رقبتك 
بالورقه وبالقلم

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كليب ما بقيتش شبهي

من جهة أخرى ، يعود النجم محمد محيى إلى عالم تصوير الأغنيات بعد غياب فترة طويلة، ويطرح فيديو كليب لأغنيته الجديدة "مابقيتش شبهى". تدور فكرة الكليب عن الغدر والخيانة بعد قصة حب، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا أنه يبدأ فى حوار مع نفسه بعد التغيير والتحول الذى وقع عليه من تأثير هذا الحب الفاشل وغدر مدير أعماله لتواصله مع حبيبته وكذا غدر المنتج الخاص به وفسخ عقده بعد تأثره وعدم اهتمامه بعمله كمطرب إلا أن صديقه الوفى والذى قام بدوره الفنان محمد جمعه واستطاع تحفيزه وعودته مرة أخرى للغناء، فيجد نفسه يبيع الغالى بسهولة ويرى الحب حكاية عذاب.

 

كواليس كليب ما بقيتش شبهي

تم إعداد وتجهيز للتصوير منذ فترة مع المخرج نبيل مكاوى وتم الإستقرار على فكرة تعبر عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية.. وشارك فى التصوير الفنان محمد جمعة، والشاعر مصطفى مرسى والملحن مدين والموزع الموسيقى بيرم. 
كليب "مابقيتش شبهى" كلمات مصطفى مرسى وألحان مدين وتوزيع موسيقى بيرم وهو من إنتاج شركة "R H  production - رمضان حسنى"  ومن توزيع شركة " digital sound"، وتم طرحه الأن على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، وعلى محطات الراديو، وعلى شاشة قناة "مزيكا". 
 

كلمات اغنية ما بقيتش شبهي

وتقول كلمات الكليب:مابقيتش شبهي بخاف مني وبخاف عليا                        بابيع الغالي بسهوله.. و بيهون عليا حرمت أدي أمان، باجرح وبأذي كمانودة كلة يرجعلك ما أنت اللي عملت كدة فيا

 

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