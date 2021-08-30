عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضمن مسلسل إلا أنا.. ياسمين علي تكشف كواليس اغنية انا عندي اب

ياسمين علي
ياسمين علي

طرحت شركة أروما المنتجة لحكاية بيت عز " إحدى حكايات الجزء الثاني من مسلسل "إلا انا" الأغنية الدعائية للعمل  واسمها "انا ليا أب" وهي من غناء ياسمين علي وكلمات تامر حسين وتلحين مدين.

حكاية بيت عز  

"بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.


مسلسل إلا أنا، فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة
 dmc العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

txt

28 الجاري .. عرض الجزء الثاني من مسلسل إلا أنا على DMC

txt

بيت عز.. سهر الصايغ تروج لأولى حلقات إلا أنا

تعليق ياسمين علي

وعن الاغنية تحدثت المطربة ياسمين علي حيث قالت أن من إختارها لغنائها كل من المنتج  تامر مرتضى  والمدير العام  لأروما والمشرف العام على الإنتاج بها مصطفى العوضي و الشاعر تامر حسين كلهم  كانو مجمعين على أختيارها وعلى عمل أغنية للأب وعرضها في مسلسل إلا أنا الجزء الثاني.

وأضافت  أن الأغنية مرت بالعديد من المراحل بداية من الكلمات التي أبهرتها بشدة والتلحين الذي أضاف للأغنية الكثير وحتى التوزيع الذي جعلها عمل متكامل، كما أكدت على حبها الشديد للأغنية وسعادتها بغنائها.

وأكملت "دائماً ما اسأل لماذا لا يوجد أغنية للأب بالرغم من أهميته الأسرية, ودائماً كان لدي الرغبة في غناء عمل للأب بسبب تعلقي الشديد وحبي لوالدي, والأغنية وصلت الرسالة التي بداخلي للأباء بشكل عام ولأبي بشكل خاص, وأنا دائماً لا يمكنني توصيل الشعور الذي في داخلي لوالدي, وعند سماعي لكلمات الأغنية شعرت بالسعادة الشديدة وشعرت أن هذا هو  العمل المنشود".

وأضافت "أتمنى أن تكون الأغنية قد أعطت التقدير الكامل لكل الآباء وأوصلت المعنى المرجو منها".

وعن تجربتها الثانية مع أروما "سعيدة جداً بها والثقة الشديدة التي وضعوها في  ومجهودهم الشديد في نشر وأذاعة الأغنية لهو شئ كبير بالنسبة لها, وكان لديها سعادة شديدة بنجاح الأغنية حتى عند سفرها   للخارج وغنائها أمام الجمهور تشعر بنجاح الأغنية الحقيقي, والنجاح الحقيقي هو أن ترى رد الفعل من الجمهور لما تقدمه من أعمال, وهي ترى أن نجاحها في أغنية إتفائلو بالخير هو السبب في نجاح أنا ليا أب".
كما صرحت أن هذا ليس أول عمل يجمعها بتامر ومدين ولكنه أول عمل يتم طرحه رسمياً فكان هناك تعاونات سابقة ولكن لم يتم أنهائها بشكل كامل.

وأضافت "أتمنى من كل شخص فقد والده ويسمع الأغنية أن يتذكرة ويدعو له بالرحمة, لأني أرى الكثير من التعليقات الحزينة بسبب فقدان أبائهم وأمهاتهم ,وأيضا أرى الكثير من التعليقات لأشخاص آبائهم وامهاتهم مفصلين وهذا يحزنني كثيراً, وأتمنى أن تكون الأغنية السبب في رجوع بعضهم لبعض مرة أخرى لأن هذا أحد أهدافي".
أما عن جديدها فقالت أنها تحضر لعمل ضخم الفترة القادمة وسيكون مفجأة للجمهور. 

ياسمين مسلسل إلا أنا ياسمين على انا ليا أب مسلسل الا انا حكاية بيت عز المطربة ياسمين علي المطربة

ترشيحاتنا

بتصميم عصري.. تسريبات عن النسخة الجديدة ID. BUZZ من فولكس فاجن

علماء يحذرون من متحور كورونا خطير يمكنه مقاومة اللقاح

صناعة الأغذية في الصين تسجل نموا في الإنتاج والمبيعات

حديث لا تزوجوا البخيل .. احذر فله 13 عقوبة في الدنيا

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

أحمد موسى يتصدر تريند تويتر بعد حلقته مع أحمد مجاهد.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

حكم جديد ضد محمد رمضان .. وتغريمه 12.5 مليون جنيه

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

اتحاد الكرة : إيقاف شيكابالا 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

مع استئناف حركة السفر.. 6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية

الهندسة أقل من 80%.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ