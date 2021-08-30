ضمن مسلسل إلا أنا.. ياسمين علي تكشف كواليس اغنية انا عندي اب

طرحت شركة أروما المنتجة لحكاية بيت عز " إحدى حكايات الجزء الثاني من مسلسل "إلا انا" الأغنية الدعائية للعمل واسمها "انا ليا أب" وهي من غناء ياسمين علي وكلمات تامر حسين وتلحين مدين.

حكاية بيت عز

"بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.



مسلسل إلا أنا، فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة

dmc العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

تعليق ياسمين علي

وعن الاغنية تحدثت المطربة ياسمين علي حيث قالت أن من إختارها لغنائها كل من المنتج تامر مرتضى والمدير العام لأروما والمشرف العام على الإنتاج بها مصطفى العوضي و الشاعر تامر حسين كلهم كانو مجمعين على أختيارها وعلى عمل أغنية للأب وعرضها في مسلسل إلا أنا الجزء الثاني.

وأضافت أن الأغنية مرت بالعديد من المراحل بداية من الكلمات التي أبهرتها بشدة والتلحين الذي أضاف للأغنية الكثير وحتى التوزيع الذي جعلها عمل متكامل، كما أكدت على حبها الشديد للأغنية وسعادتها بغنائها.

وأكملت "دائماً ما اسأل لماذا لا يوجد أغنية للأب بالرغم من أهميته الأسرية, ودائماً كان لدي الرغبة في غناء عمل للأب بسبب تعلقي الشديد وحبي لوالدي, والأغنية وصلت الرسالة التي بداخلي للأباء بشكل عام ولأبي بشكل خاص, وأنا دائماً لا يمكنني توصيل الشعور الذي في داخلي لوالدي, وعند سماعي لكلمات الأغنية شعرت بالسعادة الشديدة وشعرت أن هذا هو العمل المنشود".

وأضافت "أتمنى أن تكون الأغنية قد أعطت التقدير الكامل لكل الآباء وأوصلت المعنى المرجو منها".

وعن تجربتها الثانية مع أروما "سعيدة جداً بها والثقة الشديدة التي وضعوها في ومجهودهم الشديد في نشر وأذاعة الأغنية لهو شئ كبير بالنسبة لها, وكان لديها سعادة شديدة بنجاح الأغنية حتى عند سفرها للخارج وغنائها أمام الجمهور تشعر بنجاح الأغنية الحقيقي, والنجاح الحقيقي هو أن ترى رد الفعل من الجمهور لما تقدمه من أعمال, وهي ترى أن نجاحها في أغنية إتفائلو بالخير هو السبب في نجاح أنا ليا أب".

كما صرحت أن هذا ليس أول عمل يجمعها بتامر ومدين ولكنه أول عمل يتم طرحه رسمياً فكان هناك تعاونات سابقة ولكن لم يتم أنهائها بشكل كامل.

وأضافت "أتمنى من كل شخص فقد والده ويسمع الأغنية أن يتذكرة ويدعو له بالرحمة, لأني أرى الكثير من التعليقات الحزينة بسبب فقدان أبائهم وأمهاتهم ,وأيضا أرى الكثير من التعليقات لأشخاص آبائهم وامهاتهم مفصلين وهذا يحزنني كثيراً, وأتمنى أن تكون الأغنية السبب في رجوع بعضهم لبعض مرة أخرى لأن هذا أحد أهدافي".

أما عن جديدها فقالت أنها تحضر لعمل ضخم الفترة القادمة وسيكون مفجأة للجمهور.