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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد إهانة مسئولي الزراعة.. عقوبة جرائم الفيسبوك تصل للحبس والغرامة

فيسبوك
فيسبوك

انتشرت خلال الآونة الأخيرة عدد من جرائم السب والقذف على السوشيال ميديا، أبرزها واقعة إساءة رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة بدرجة وكيل وزارة-  لمسئولي ديوان وزارة الزراعة عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك بعبارات غير لائقة، ما تسبب في مجازاته وفقا لحكم المحكمة التأديبية.

 

ترجع الواقعة إلى نشر مقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك، تضمن إساءة إلى مسئولي ديوان عام المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نصها “القوالب نامت والأنصاص قامت”.

برلماني يطالب بمقاضاة كل من يسيء استخدام فيسبوك

مثل شعبي يقود مسئول بوزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية

عقوبة السب والقذف على الفيس بوك

وفقا لنص المادة 303 من قانون العقوبات: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على أن كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

 

وبينت المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتى السب أو القذف بالنص على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة "171" طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

 

فيما نصت المادة 25 من قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

زراعة فيس بوك وزارة الزراعة السوشيال ميديا المحكمة التأديبية

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