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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يفوز على الاتحاد الليبي وديا

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

فاز نادي سيراميكا كليوباترا على فريق  أهلي بنغازي الليبي، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم، استعدادًا للموسم الجديد

منح الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس أمام الاتحاد الليبي، للوقوف على مستوى كل لاعبي الفريق.

جاءت المباراة قوية بين الفريقين، وظهر عدد كبير من لاعبي سيراميكا كليوباترا بشكل مميز، وأبرزهم الصفقات الجديدة، التي تم التعاقد معها مطلع الموسم الجديد

سجل هدفي سيراميكا كليوباترا خلال اللقاء، رجب عمران، لاعب خط الوسط.

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سيراميكا كليوباترا سيراميكا نادى سيراميكا كليوباترا هيثم شعبان

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