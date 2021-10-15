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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أنتبه.. الإفراط في إستخدام الملح يهدد حياتك

اضرار الملح
اضرار الملح

الملح هو أحد التوابل التي يمكن أن تنكه الطعام وتعمل كمادة حافظة،  يتكون من 60٪ كلوريد وحوالي 40٪ صوديوم، تحتوي جميع الأطعمة غير المصنعة تقريبًا  مثل الخضار والفواكه والمكسرات واللحوم والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان على نسبة منخفضة من الصوديوم،  يساعد الملح الذي نتناوله على استرخاء العضلات وتقلصها ، كما يساعد على تحريك النبضات العصبية ، ويوازن المعادن والمياه التي نتناولها.

 

ما هو مقدار الملح الذي يحتاجه الجسم؟


جسمنا يحتاج فقط إلى كمية صغيرة من الصوديوم،  يجب أن نحصل على حوالي 1500 ملليجرام منه كل يوم،  لكن المواطن الأمريكي العادي يستوعب حوالي 3400. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى السكتة الدماغية وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

 

أضرار الإفراط في تناول الملح 


كيف تعرف أنك تتناول الكثير من الملح، هناك بعض العلامات أبرزها:


-الانتفاخ 
تشعر بتورم أو ضيق في المعدة  هو أحد الآثار قصيرة المدى الأكثر شيوعًا للإفراط في تناول الملح،  يساعد جسمك على الاحتفاظ بالمياه ، وبالتالي تتراكم السوائل الزائدة، لا يجب أن تتذوق الأطعمة المالحة حتى تكون غنية بالصوديوم، يمكن أن تكون السندتيشات والبيتزا والخبز والحساء مصادر خفية للملح.

 

-ارتفاع ضغط الدم 
هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، ولكن يمكن أن يكون أحدها يحتوي على الكثير من الصوديوم، التغيير في ضغط الدم يحدث من خلال الكليتين، كثرة الملح تجعل من الصعب عليهم التخلص من السوائل التي لا تحتاجها. نتيجة لذلك ، يرتفع ضغط الدم .

 

-التورم
يمكن أن يكون التورم علامة على وجود الكثير من الصوديوم في جسمك، من المرجح أن تنتفخ أجزاء الجسم مثل الوجه واليدين والقدمين والكاحلين،  إذا كنت منتفخًا أكثر من المعتاد ، فقم بإلقاء نظرة على كمية الملح التي تتناولها.

 

-العطش
إذا كنت تشعر بالعطش مؤخرًا ، فقد يكون ذلك علامة على أنك تتناول الكثير من الملح، عندما يحدث ذلك تصاب بالجفاف،  يسحب جسمك الماء من خلاياك  وقد تبدأ في الشعور بالعطش الشديد، يمكن أن يساعد شرب الماء في تحييد هذا الملح ويمكن أن ينعش خلاياك.

 

-زيادة الوزن
عندما تحتفظ بالماء ، قد يزداد وزنك، إذا كنت تكتسب أرطالًا بسرعة على مدار أسبوع أو حتى بضعة أيام ، فقد يكون ذلك بسبب تناولك الكثير من الملح، إذا اكتسبت أكثر من 2 رطل في اليوم أو 4 أرطال في الأسبوع ، ففكر في الأطعمة التي تناولتها خلال الأيام القليلة الماضية وحاول إجراء تغييرات لتقليل الملح.

 

-عدم النوم جيدا 
إذا كنت تأكل الكثير من الملح قبل النوم ، فقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات في نومك، يمكن أن تتراوح العلامات من النوم المضطرب ، إلى الاستيقاظ كثيرًا في الليل ، إلى عدم الشعور بالراحة في الصباح.

 

-الشعور بالضعف
عندما يكون هناك الكثير من الملح في الدم ، يتدفق الماء من خلاياك لتخفيف الملح. النتيجة؟ قد تبدأ في الشعور بالضعف من المعتاد.

 

- معدتك تزعجك
إذا تسبب الكثير من الملح في نظامك الغذائي في الجفاف ، فستشعر معدتك بذلك،  قد تشعر بالغثيان ، أو قد تصاب بالإسهال، إذا كانت معدتك مضطربة أو كنت تعاني من تقلصات ، فقم بإلقاء نظرة على ما كنت تأكله خلال الأيام القليلة الماضية واكتشف كيفية تقليل الملح،  شرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد في ترطيب خلاياك ويجعلك تشعر بتحسن.
 

 

المصدر: webmd

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