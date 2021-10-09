عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: الإفراط في استهلاك الملح يقودك إلى الوفاة

أضرار استهلاك الكثير
أضرار استهلاك الكثير من الاملاح في النظام الغذائي

حذرت دراسة أجريت مؤخرا عن مخاطر استهلاك الملح، من قبل باحثين أمريكيين في جامعة ألاباما، من أن اتباع نظام غذائي غني بالملح؛ قد يعطل ساعة الجسم، ويؤدي إلى الوفاة المبكرة، وذلك عبر التأثير على أنماط النوم والتسبب في العديد من الأمراض المزمنة .

 

أضرار استهلاك الكثير من الأملاح في النظام الغذائي 



وأجرى الباحثون، الدراسة، على الفئران، ووجدوا أن اتباع نظام غذائي غني بالملح؛ يمكن أن يعطل أنماط النوم والصحة على المدى الطويل، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .
 

قاتل.. حسام موافي يكشف خطورة الملح على مرضى الضغط

لا تتجاهلها.. 5 خطوات للتخلص من الملح في الجسم


وأفاد الباحثون، بأن استهلاك الأملاح يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية؛ حيث يمكن أيضًا أن يزعج دورة الجسم الطبيعية المكونة من 24 ساعة، والتي تسمى الإيقاع اليومي.

ووجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي غني بالملح؛ يعطل ساعات الجسم الداخلية في الفئران، ويمكن أن يكون لنتائجها آثار على الأشخاص الذين يتبعون نفس النظام الغذائي.

 

أضرار استهلاك الكثير من الاملاح في النظام الغذائي 


ويعتقد الباحثون، أن اضطراب إيقاع الجسم اليومي له آثار صحية سلبية مختلفة على الناس بما في ذلك خطر الإصابة باضطرابات المزاج والسرطان وحتى الموت المبكر.

وأطعم العلماء الفئران بنظام غذائي غني بالملح ثم قاسوا حركتها ونشاط الدماغ على مدار اليوم، ووجدوا أنه في حين أن الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي الملح لا تمارس نشاطًا أكثر أو أقل ، فإنها لا تتبع نفس نمط النوم مثل الفئران العادية.

ووجد الباحثون أن الفئران التي تحتوي على نسبة عالية من الملح قد زادت من نشاط الدماغ في الليل مقارنةً بالمجموعة الضابطة التي قامت بتعطيل ساعات الجسم الداخلية.

وكتب الباحثون، أن الاستثارة العصبية في الليل يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أو سوء توقيت النوم والاستيقاظ والإيقاعات الهرمونية والفسيولوجية؛ حيث إن ما يقدر بنحو 90٪ من سكان الولايات المتحدة ممن تزيد أعمارهم عن عامين يستهلكون الكثير من الملح في نظامهم الغذائي.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بألا يأكل البالغون أكثر من 6 جرامات من الملح يوميًا (2.4 جرام صوديوم) - أي حوالي 1 ملعقة صغيرة، ووجد تقرير حكومي بريطاني نُشر في عام 2020 أن 69٪ من البالغين في إنجلترا يتجاوزون الكمية اليومية الموصي بها من الملح.

الملح مخاطر استهلاك الملح ساعة الجسم النظام الغذائي أنماط النوم امراض القلب السكتة الدماغية

موضوعات متعلقة

دراسة: بكتيريا الأمعاء تزيد من نمو الأورام السرطانية ومقاومتها للعلاج

دراسة مصرية: غسول الفم يحمي من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الشديدة

يسبب رجفان أذيني وجلطات.. دراسة تحذر من مكمل غذائي شهير ومتداول

من أعراض كورونا .. دراسة تتوصل لسر ظهور أصابع كوفيد

ترشيحاتنا

سنفعلها يا أولاد.. كارلوس كيروش: أداءكم عظيم وفخور بيكم وبروحكم الكبيرة

دعاء بداية العام الدراسي الجديد للأبناء والمعلمين

احذر.. عقوبات التزوير في القانون تصل للسجن المشدد 10 سنوات

«تويتر» يختبر ميزة جديدة لمستخدمي آيفون وأندرويد

الدبلومات الفنية 2021| اليوم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب.. اعرف الرابط

لمحبي السيارات الكهربائية.. سعر ومواصفات تسلا 3 موديل 2021 في الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

ظاهرة فلكية.. تساقط "شهب التنين" في سماء مصر

محمد صلاح يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة مصر وليبيا

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة ليبيا للفوز على مصر.. لماذا يتحدى كليمنتي مدرب الفراعنة ويعده بالهزيمة؟

أحمد مظهر.. لماذا انفصل الفارس عن أم أولاده بعد مقتل صديقه على يد ابنه؟

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

فيديو

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

المزيد

ساحة رأي

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ