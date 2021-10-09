دراسة: الإفراط في استهلاك الملح يقودك إلى الوفاة

حذرت دراسة أجريت مؤخرا عن مخاطر استهلاك الملح، من قبل باحثين أمريكيين في جامعة ألاباما، من أن اتباع نظام غذائي غني بالملح؛ قد يعطل ساعة الجسم، ويؤدي إلى الوفاة المبكرة، وذلك عبر التأثير على أنماط النوم والتسبب في العديد من الأمراض المزمنة .

أضرار استهلاك الكثير من الأملاح في النظام الغذائي





وأجرى الباحثون، الدراسة، على الفئران، ووجدوا أن اتباع نظام غذائي غني بالملح؛ يمكن أن يعطل أنماط النوم والصحة على المدى الطويل، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .





وأفاد الباحثون، بأن استهلاك الأملاح يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية؛ حيث يمكن أيضًا أن يزعج دورة الجسم الطبيعية المكونة من 24 ساعة، والتي تسمى الإيقاع اليومي.



ووجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي غني بالملح؛ يعطل ساعات الجسم الداخلية في الفئران، ويمكن أن يكون لنتائجها آثار على الأشخاص الذين يتبعون نفس النظام الغذائي.





أضرار استهلاك الكثير من الاملاح في النظام الغذائي



ويعتقد الباحثون، أن اضطراب إيقاع الجسم اليومي له آثار صحية سلبية مختلفة على الناس بما في ذلك خطر الإصابة باضطرابات المزاج والسرطان وحتى الموت المبكر.



وأطعم العلماء الفئران بنظام غذائي غني بالملح ثم قاسوا حركتها ونشاط الدماغ على مدار اليوم، ووجدوا أنه في حين أن الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي الملح لا تمارس نشاطًا أكثر أو أقل ، فإنها لا تتبع نفس نمط النوم مثل الفئران العادية.



ووجد الباحثون أن الفئران التي تحتوي على نسبة عالية من الملح قد زادت من نشاط الدماغ في الليل مقارنةً بالمجموعة الضابطة التي قامت بتعطيل ساعات الجسم الداخلية.



وكتب الباحثون، أن الاستثارة العصبية في الليل يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أو سوء توقيت النوم والاستيقاظ والإيقاعات الهرمونية والفسيولوجية؛ حيث إن ما يقدر بنحو 90٪ من سكان الولايات المتحدة ممن تزيد أعمارهم عن عامين يستهلكون الكثير من الملح في نظامهم الغذائي.



وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بألا يأكل البالغون أكثر من 6 جرامات من الملح يوميًا (2.4 جرام صوديوم) - أي حوالي 1 ملعقة صغيرة، ووجد تقرير حكومي بريطاني نُشر في عام 2020 أن 69٪ من البالغين في إنجلترا يتجاوزون الكمية اليومية الموصي بها من الملح.