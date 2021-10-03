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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها صحة الجهاز الهضمي.. 3 فوائد غير متوقعة لـ الملح الأسود

الملح الاسود
الملح الاسود

الملح الأسود هو عنصر شائع يستخدم في المطبخ الهندي وقد استخدم في أدوية الأيورفيدا لعدة قرون ، وذلك بفضل فوائده الصحية المحتملة ورائحته الفريدة ونكهته التي تضفي نكهة مميزة على الأطباق. 

 

كما أن هناك العديد من أنواع الملح الأسود ، وأكثرها شيوعًا هو الملح الأسود في الهيمالايا، ويستخدم معظم الناس الملح الأسود كعلاج منزلي لعلاج مجموعة من الأمراض ، بما في ذلك تقلصات العضلات والغازات وحرقة المعدة.

 

لتجنب ارتفاع ضغط الدم.. الصحة للمواطنين: استبدلوا الملح بالخل والليمون

دراسة: استبدال الملح ببدائل صحية يمنع السكتات الدماغية والنوبات القلبية

 

1. قد يدير ضغط الدم 

الملح الأسود منخفض في الصوديوم مقارنة بملح المائدة التجاري ، الذي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، كما أن الملح الأسود قد يكون بديلاً رائعًا لملح الطعام لأولئك الذين يتطلعون إلى تقليل استهلاكهم للصوديوم ، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ارتبط استهلاك كميات كبيرة من الملح بارتفاع ضغط الدم وسرطان المعدة وفقدان العظام .

2. قد يقلل من احتباس الماء 

يحدث احتباس الماء عندما يتراكم الماء الزائد في جسمك ، خاصة في البطن والساقين والذراعين مما يؤدي إلى التورم والانتفاخ وتصلب المفاصل وزيادة الوزن وآلام أجزاء الجسم المصابة وتغيرات في لون الجلد وانتفاخ الجلد، أحد أسباب احتباس الماء هو استهلاك الكثير من الملح ، لذا فإن التحول إلى الملح الأسود الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم بشكل طبيعي يمكن أن يساعد في تقليل احتباس الماء، ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآلية الدقيقة المسؤولة عن هذه الفائدة  .

3. قد يحسن صحة الجهاز الهضمي 

يدعي الملح الأسود أيضًا أنه يحسن الهضم ويقلل من الأمراض الأخرى المرتبطة بالمعدة مثل الإمساك وارتجاع الحمض والانتفاخ والغازات، ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البحثية العلمية لدعم هذه الادعاءات.

 

 

الملح الأسود فوائد الملح الأسود اضرار الملح الأسود ضغط الدم احتباس الماء

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