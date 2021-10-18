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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. بسرعة 684 كيلو متر.. كويكب يمر قرب الأرض.. إعلام القاهرة تنظم مسابقة الطالب المثالي.. تعرف على الشروط.. التعليم: تدريبات لمعلمي وموجهي عربي 4 ابتدائي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

بسرعة 684 كيلو متر.. كويكب يمر قرب الأرض بعد دقائق

تشهد الكرة الأرضية اليوم الإثنين  عبور كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى 2021 TG14 يبلغ قطره سبعة أمتار يتحرك بسرعة 11.4 كيلومتر بالثانية أي  684 كيلو متر في الساعة وسيكون في أقرب مسافة 250,716 كيلومتر عند الساعة 02:54 صباحا بتوقيت القاهرة   (12:54 صباحا بتوقيت غرينتش) ولمعانه الظاهري ( 19.87 +) لذلك لن يرى بالعين المجردة ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا.


أكاديمية البحث العلمي توضح تفاصيل التقديم لـ الدورة العامة للملكية الفكرية

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انن قد تم فتح باب التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية المقدمة من الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والذي سوف ينتهي في 7 نوفمبر 2021.

 


إعلام القاهرة تنظم مسابقة الطالب المثالى  … تعرف على الشروط
‎تنظم إدارة رعاية الشباب (اللجنة
‎ الاجتماعية) بكلي الإعلام جامعة القاهرة ،  مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى الكلية . 

 

الدبلومات الفنية 2021.. نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط المباشر
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية الذي يبحث عنه الكثيرون من طلاب الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الالكتروني .


جامعة حلوان تقيم دورة تدريبية عن السكرتارية التنفيذية.. غدا
ينظم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في العديد من المجالات العامة في مجالات سوق العمل، وتتميز البرامج التدريبية للمركز بإمكانية الحصول على شهادة معتمدة على المستوي القومي، ووجود حقيبه تدريبية كاملة لكل برنامج، اختبار في نهاية البرامج لتقييم المتدرب كما أن البرامج  التدريبية متاحة لجميع المهتمين  من داخل  الجامعة وخارجها.

 

التعليم: تدريبات لمعلمي وموجهي عربي 4 ابتدائي.. غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه استكمالا للجهود التي يتم بذلها بخطة تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي، سيتم تنظيم تدريب لمعلمي وموجهي اللغة العربية المتخصصين في التدريس للصف الرابع الابتدائي، على مدار يومي غد الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 وبعد غد  الأربعاء 20 أكتوبر 2021 .


غدا.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول مكافحة الفساد
ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أكتوبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


افتتاح فعاليات ورشة بناء قدرات مسئولي متابعة تنفيذ الهدف الرابع بتربية عين شمس
تنظم اللجنة الوطنية لليونسكو بالتعاون مع المكتب الإقليمي بالقاهرة ومركز التميز التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس اول ورشه عمل من خلال مشروع بناء قدرات مسؤولى متابعة تنفيذ الهدف الرابع من ADG4 وذلك لرفع مشاركه القطاع الحكومي والخاص من جميع الوزارات المعنية بالهدف في قطاع التعليم ووضع اليه واضحه لرصد وقياس وحساب مؤشرات الهدف الرابع .
 

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