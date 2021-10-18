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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تنظم مسابقة الطالب المثالي.. تعرف على الشروط

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

‎تنظم إدارة رعاية الشباب (اللجنة الاجتماعية) بكلية الإعلام جامعة القاهرة ،  مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الكلية .

و سوف يتم سحب استمارة التقدم للمسابقة من اليوم الموافق 17 أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 25 من أكتوبر الجاري . 

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كما أعلنت إدارة رعاية الشباب عن الشروط التي يجب توافرها للتقديم للمسابقة وهى : 
* أن يكون الطالب أو الطالبة مقيد بالفرقة الأولى أو الثانية أو الثالثة فقط .
* لا يقل التقدير عن جيد بالنسبة للفرقة الأولى الثانية و الثالثة .
* على الطالب إحضار شهادات التقدير التى حصل عليها مسبقا .
* سوف يتم الإعلان عن موعد المقابلات عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .
على الجانب الآخر ، أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرةً، عن تسجيل مقررات الفرقة الأولى ٢٠٢٢/٢٠٢١ يوم الأحد الموافق ١٧ أكتوبر وذلك للشعبة العربي ، الشعبة الانجليزية ، الإعلام الرقمي  .
وفى نفس السياق ، أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن إنشاء وحدة الخدمات الطلابية وذلك عبر صفحة الكلية الرسمية، وذلك تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية مع تخصيص رقمي للواتس اب للطلبات والشكاوى حرصا على التواصل مع طلاب الكلية، وبناءً عليه تم حل العديد من المشكلات التى تواجه الطلاب بشكل سريع ومباشر.
وقامت الوحدة بتنظيم أكثر من حدث داخل الكلية عن طريق عمل تسجيل الكترونى مما سهل على طلاب الكلية المشاركة في الأنشطة والورش التي تنظمها الكلية استكمالا لنجاح ملتقى شباب الاعلام العربي.

مسابقة الطالب المثالي كلية الاعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة رعاية الشباب اخبار التعليم

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