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رئيس التحرير
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تعليم

افتتاح فعاليات ورشة بناء قدرات مسئولي متابعة تنفيذ الهدف الرابع بتربية عين شمس

الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني

تنظم اللجنة الوطنية لليونسكو بالتعاون مع المكتب الإقليمي بالقاهرة ومركز التميز التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس اول ورشه عمل من خلال مشروع بناء قدرات مسؤولى متابعة تنفيذ الهدف الرابع من ADG4 وذلك لرفع مشاركه القطاع الحكومي والخاص من جميع الوزارات المعنية بالهدف في قطاع التعليم ووضع اليه واضحه لرصد وقياس وحساب مؤشرات الهدف الرابع .


وذلك تحت رعايه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو  ، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور ماجد نجم رئيس لجنه الهدف الرابع و رئيس جامعة حلوان السابق و الدكتوره غاده عبد الباري امين عام اللجنة الوطنية لليونسكو و الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس ود.بشر امام قائم باعمال مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة و أعضاء لجنة الهدف الرابع من اللجنة الوطنية لليونسكو

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اشارت الدكتورة رشا كمال مدير مركز التميز التربوي إلى ان الورشه تهدف لرفع مشاركه القطاع الحكومي والخاص من جميع الوزارات في قطاع التعليم كما تهدف لوضع اليه واضحه لرصد وقياس وحساب مؤشرات الهدف الرابع لتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم بالإضافة الى تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية

تفتتح فاعليات الورشة فى الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر 2021 فى تمام  الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا بمركز التميز التربوي بكلية التربية جامعه عين شمس.

جامعة عين شمس كلية التربية جامعة عين شمس ورشة عمل الهدف الرابع من ADG4 الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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