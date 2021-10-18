جامعة حلوان تقيم دورة تدريبية عن السكرتارية التنفيذية.. غدا

ينظم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في العديد من المجالات العامة في مجالات سوق العمل، وتتميز البرامج التدريبية للمركز بإمكانية الحصول على شهادة معتمدة على المستوي القومي، ووجود حقيبه تدريبية كاملة لكل برنامج، اختبار في نهاية البرامج لتقييم المتدرب كما أن البرامج التدريبية متاحة لجميع المهتمين من داخل الجامعة وخارجها.

وتقام الدورات التدريبية تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الإجتماعية، و الدكتور صفاء خضير خضير وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سماح سالم مدير مركز بحوث وتدريب القادة.

ويقدم المركز خلال شهر أكتوبر دورة عن السكرتارية التنفيذية من 19- 21 أكتوبر 2021، وعلى الراغبين فى الالتحاق بالدورات التدريبية الحجز عن طريق مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية.وللمزيد من المعلومات يمكنكم متابعة صفحة المركز على الرابط التالى:

https://www.facebook.com/289312548170100/posts/1266681390433206/

جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن تحقيقها تقدمًا ملحوظاا في التصنيفات الدولية للجامعات، حيث تقدمت الجامعة في تصنيف QS العربي، وظهر تقدمها إلى المركز السابع وسط الجامعات المصرية، والسادس بين الجامعات الحكومية.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، على امتلاك الجامعة للعديد من التخصصات النادرة بالإضافة إلى الإمكانات التي تؤهلها لحصد مكانة متميزة ورفيعة، موضحا أن ذلك التقدم في التصنيفات الدولية يأتى من خلال العمل وفق خطة محددة وواضحة طبقا للمعايير العالمية وبجهود حثيثة يتعاون خلالها الجميع ما أدى إلى أن تحقق الجامعة هذا الإنجاز الكبير، مفيدًا أن الجامعة تعمل على دعم البحث العلمي ومخرجاته، وأنها تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمي، وزيادة مخصصات البحث العلمي ودعم الباحثين.