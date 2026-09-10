ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في إيطاليا خلال يوليو بنسبة 0.7%

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أكد تقرير اقتصادي رسمي، ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في إيطاليا خلال يوليو الماضي على أساس شهري، بينما ظل ثابتا على أساس سنوي.

وأوضح المعهد الإيطالي للإحصاء- في تقرير، اليوم- أن الإنتاج الصناعي حقق زيادة بنسبة 0.7% على أساس شهري في يوليو، وكان السوق يتوقع زيادة أقل حدة بنسبة 0.3%.

وأضاف أن الإنتاج الصناعي في إيطاليا ظل ثابتا على أساس سنوي بعد انخفاضه بنسبة 0.6% في يونيو.

وأشار إلى ارتفاع إنتاج السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية شهريا بنسبة 0.2% و2.1% على التوالي، مع نمو إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 0.5% ، فيما انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 0.9%.