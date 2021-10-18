الدبلومات الفنية 2021.. نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط المباشر

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية الذي يبحث عنه الكثيرون من طلاب الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط الخاص بنتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة بمجرد ظهورها أضغط هنا

حيث إنهم يمكنهم الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني والبحث عنها، وجاء ذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي التي تهدف إلى جعل التعليم مربوطًا بسوق العمل عن طريق الاعتماد على التعليم الفني وتطويره، للعمل على تخريج كوادر وسواعد بشرية شبابية مدربة تعمل على خدمة وتحقيق أهداف خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

خطوات الحصول علي نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

ويقدم موقع صدي البلد خطوات الحصول علي نتيجة تقليل الاغتراب تسهيلا علي الطلاب هناك عدة خطوات يمكنك من خلالها معرفة نتيجة الاغتراب للدبلومات الفنية، وهي كالاتي :

ادخل على موقع التنسيق الإلكتروني.

قم بكتابة الرقم السري الخاص بك.

أدخل رقم جلوسك.

اطبع بطاقة ترشيحك لتقدم بها إلى الكلية أو المعهد المرشح لك.

شروط تقليل الاغتراب لـ طلاب الدبلومات الفنية

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

- التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية بأسبقية المجموع .

- لا توجد تحويلات ورقية.

- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

طلب تقليل الاغتراب إلى كلية مناظرة أو غير مناظرة

الدبلومات الفنية 2021.. قام طلاب الثانوية العامة، الذين تم ترشيحهم إلى كليات بعيدة عن نطاقهم الجغرافي، بطلب تقليل الاغتراب إلى كلية مناظرة أو غير مناظرة في نطاقهم الجغرافي، مما يجعل معدلات البحث عن نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021 في زيادة مستمرة قبل ساعات من إعلانها.

الدبلومات الفنية 2021.. يهتم حاملي شهادة الدبلومات الفنية 2021 بالتعرف على موعد نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021، حيث سجل الطلاب طلبات لتقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة الإلكترونية حيث يرغب الطلاب الذين تم ترشيحهم لكلية خارج نطاقهم الجغرافي، في التحويل لكلية في نطاقهم الجغرافي، مما دفعهم لتقليل الاغتراب لكيلة في نطاقهم الجغرافي، كما تتصدر نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021 قوائم الأكثر بحثًا حيث تفصلنا على ظهورها ساعات قليلة.