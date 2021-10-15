تنسيق الجامعات 2021.. نتيجة تقليل الاغتراب لـ طلاب الدبلومات الفنية

تنسيق الجامعات 2021.. تتصدر نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021، محركات البحث على جوجل، حيث يحرص العديد من طلاب الدبلومات الفنية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات من تنسيق الكليات 2021، بالتعرف على موعد نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021، خاصة مع انتهاء تسجيل تقليل الاغتراب 2021 عبر موقع التنسيق الإلكتروني الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.

طلب تقليل الاغتراب إلى كلية مناظرة أو غير مناظرة

تنسيق الجامعات 2021.. قام طلاب الثانوية العامة، الذين تم ترشيحهم إلى كليات بعيدة عن نطاقهم الجغرافي، بطلب تقليل الاغتراب إلى كلية مناظرة أو غير مناظرة في نطاقهم الجغرافي، مما يجعل معدلات البحث عن نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021 في زيادة مستمرة قبل ساعات من إعلانها.

يهتم حاملي شهادة الدبلومات الفنية 2021 بالتعرف على موعد نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021، حيث سجل الطلاب طلبات لتقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة الإلكترونية حيث يرغب الطلاب الذين تم ترشيحهم لكلية خارج نطاقهم الجغرافي، في التحويل لكلية في نطاقهم الجغرافي، مما دفعهم لتقليل الاغتراب لكيلة في نطاقهم الجغرافي، كما تتصدر نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021 قوائم الأكثر بحثًا حيث تفصلنا على ظهورها ساعات قليلة.

نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021

تنسيق الجامعات 2021.. وينتظر الآلاف من حاملي شهادة الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات، ظهور نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021 ، إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021، حيث أنهم في حالة قلق من رفض طلب تقليل الاغتراب الخاص بهم، حيث انطلق تسجيل تقليل الاغتراب أمس الثلاثاء 13 أكتوبر 2021، و سوف يستمر حتى يوم الاحد 13 سبتمبر الجاري 2021، ومن المقرر أن تظهر نتيجة تقليل الاغتراب 2021 بعد 48 ساعة، من انتهاء التسجيل عبر بوابة الحكومة المصرية، حيث من المرجح ظهوره نتيجة تقليل الاغتراب يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع القادم.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021

تنسيق الجامعات 2021.. يتمكن طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 النظامين الثلاث والخمس سنوات من الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021 ، للتحويل لكلية مناظرة أو غير مناظرة في نطاقهم الجغرافي من خلال رابط تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021، لينك مباشر حيث يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ويمكن الدخول عليه من خلال هذا الرابــــط.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021

وقد يعلن موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية للعام الجامعي 2021/2022، وذلك بعد إغلاق باب تسجيل رغبات القبول بـ 72 ساعة، عبر نفس الرابط الذي سجل الطلاب رغبات تقليل الاغتراب 2021 من الرابط التالي (هنا)

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات

تنسيق الجامعات 2021.. وقد وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الحكومية بواقع 1%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من محافظة شمال سيناء.

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي شروط وقواعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021، وهى كالتالي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل إلكتروني فقط، ولا يوجد تحويلات ورقية، والتحويل مرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

- ليس هناك تحويلات ورقية ويكون التحويل مرة واحدة فقط.

نتائج طلاب الشهادات الفنية

تنسيق الجامعات 2021.. وأضافت الوزارة أنه قد تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2021 عن العام الماضي بنحو 30810 طالب وطالبة ، وتقدم إجمالي عدد (243255) طالب وطالبة علي موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

وأوضحت أنه قد بلغ عدد الطلاب المرشحين (240793) طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن، كما وصل عدد الطلاب المرشحين للشهادات الفنية لكليات جامعية 22809 طالب، ومعاهد تابعة للوزارة هم 217984 طالبا.

الكليات المتاحه لـ طلاب الدبلومات الفنية

- كليات التربية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.

- المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.

- المعهد العالي للهندسة كفر الشيخ.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا محافظة الأقصر

- المعهد العالي للهندسة 15 مايو.

- معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد الأهرامات للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.

- كلية التعليم الصناعي والتكنولوجيا سوهاج.

- معهد القناة العالي بالسويس.

- معاهد السياحة والفنادق.

- كليات السياحة والفنادق

- كليات الهندسة.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- معهد الوادي للهندسة بالقليوبية.

- المعهد العالي للهندسة بالمنوفية.

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية.

- الأكاديمية الحديثة في المعادي للهندسة.

- كليات الفنون الجميلة.

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليات التربية الفنية.

- كليات الآثار.

- كليات الزراعة.

- كليات التجارة.

- المعاهد الفنية التجارية.

- كليات الحقوق.