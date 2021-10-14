تعرف على موعد نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021

استقبل موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالي، رغبات تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2021، والتي بدأت يوم السبت الموافق 9/10/2021، وكان من المقرر غلق موقع التنسيق الثلاثاء الماضي الموافق 12/10/2021، ولكن موقع التنسيق الإلكتروني يستقبل رغبات تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية حتى الآن وقد أعلنت الوزارة فتح تسجيل رغبات تقليل الاغتراب بعد إعلان نتائج الشهادات الفنية 2021.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021

وقد يعلن موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية للعام الجامعي 2021/2022، وذلك بعد إغلاق باب تسجيل رغبات القبول بـ 72 ساعة، عبر نفس الرابط الذي سجل الطلاب رغبات تقليل الاغتراب 2021 من الرابط التالي (هنا)

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات

وقد وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الحكومية بواقع 1%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من محافظة شمال سيناء.

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي شروط وقواعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021، وهى كالتالي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل إلكتروني فقط، ولا يوجد تحويلات ورقية، والتحويل مرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

- ليس هناك تحويلات ورقية ويكون التحويل مرة واحدة فقط.

نتائج طلاب الشهادات الفنية

وأضافت الوزارة أنه قد تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2021 عن العام الماضي بنحو 30810 طالب وطالبة ، وتقدم إجمالي عدد (243255) طالب وطالبة علي موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

وأوضحت أنه قد بلغ عدد الطلاب المرشحين (240793) طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن، كما وصل عدد الطلاب المرشحين للشهادات الفنية لكليات جامعية 22809 طالب، ومعاهد تابعة للوزارة هم 217984 طالبا.

الكليات المتاحه لـ طلاب الدبلومات الفنية

- كليات التربية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.

- المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.

- المعهد العالي للهندسة كفر الشيخ.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا محافظة الأقصر

- المعهد العالي للهندسة 15 مايو.

- معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد الأهرامات للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.

- كلية التعليم الصناعي والتكنولوجيا سوهاج.

- معهد القناة العالي بالسويس.

- معاهد السياحة والفنادق.

- كليات السياحة والفنادق

- كليات الهندسة.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- معهد الوادي للهندسة بالقليوبية.

- المعهد العالي للهندسة بالمنوفية.

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية.

- الأكاديمية الحديثة في المعادي للهندسة.

- كليات الفنون الجميلة.

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليات التربية الفنية.

- كليات الآثار.

- كليات الزراعة.

- كليات التجارة.

- المعاهد الفنية التجارية.

- كليات الحقوق.