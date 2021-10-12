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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. اليوم آخر موعد لغلق باب تقليل الاغتراب لـ طلاب الدبلومات الفنية

تقليل الاغتراب لـ
تقليل الاغتراب لـ طلاب الدبلومات الفنية 2021

تنسيق الجامعات 2021.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم غلق موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.

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تنسيق الجامعات 2021.. شروط التحويل بين الكليات قبل إغلاقها لـ طلاب الدبلومات الفنية

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تنسيق الجامعات 2021.. موعد غلق موقع تقليل الاغتراب لـ طلاب الدبلومات الفنية

رابط تقليل الاغتراب

تنسيق الجامعات 2021.. وحددت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنــــا   ويمكن للطالب  التحويل لتقليل الاغتراب عن طريق التسجيل من خلال  رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

تقليل الاغتراب لـ طلاب الدبلومات الفنية 2021

تنسيق الجامعات 2021.. وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج طلاب الشهادات الفنية لعام 2021، موضحة أنه  في إطار رؤية وزارة التعليم العالي التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة ، فقد تم فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الاول – الثاني ) لتسجيل رغباتهم اعتباراً من الخميس 23-9-2021 حتى الاثنين 27-9-2021 وتم مد الفترة لعدة أيام لتأخر نتائج بعض طلاب الدور الثاني .

التحويل بين الكليات الجامعية

تنسيق الجامعات 2021.. وأوضحت الوزارة، أن التحويل بين الكليات الجامعية عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:

شروط  تقليل الاغتراب

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات). 

- تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب. 

- التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

- لا توجد تحويلات ورقية.

- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

2462 طالب وطالبة بتنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق الجامعات 2021.. أعلنت وزارة التعليم العالي أنه قد استنفذ 2462 طالب وطالبة بتنسيق الدبلومات الفنية لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.

نتائج طلاب الشهادات الفنية 

تنسيق الجامعات 2021.. وأضافت الوزارة انه قد تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2021 عن العام الماضي بنحو 30810 طالب وطالبة ، و تقدم إجمالي عدد (243255) طالب وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

وأوضحت أنه قد بلغ عدد الطلاب المرشحين (240793) طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن، كما وصل عدد الطلاب المرشحين للشهادات الفنية لكليات جامعية 22809 طالب، ومعاهد تابعة للوزارة هم 217984 طالبا.

الكليات المتاحه لتنسيق الدبلومات الفنية 2021

- كليات التربية.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.
- المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.
- المعهد العالي للهندسة كفر الشيخ.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.
- المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.
-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا محافظة الأقصر
- المعهد العالي للهندسة 15 مايو.
- معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.
- معهد الأهرامات للهندسة مدينة 6 أكتوبر.
- المعهد العالي للهندسة مدينة 6 أكتوبر.
- المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.
- كلية التعليم الصناعي والتكنولوجيا سوهاج.
- معهد القناة العالي بالسويس.
- معاهد السياحة والفنادق.
- كليات السياحة والفنادق
- كليات الهندسة.
- كليات الاقتصاد المنزلي.
- معهد الوادي للهندسة بالقليوبية.
- المعهد العالي للهندسة بالمنوفية.
- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية.
- الأكاديمية الحديثة في المعادي للهندسة.
- كليات الفنون الجميلة.
- كليات الفنون التطبيقية.
- كليات التربية الفنية.
- كليات الآثار.
- كليات الزراعة.
- كليات التجارة.
- المعاهد الفنية التجارية.
- كليات الحقوق.

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